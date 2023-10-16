ГУР: Движение сопротивления ВОТ тесно координирует свою деятельность с Силами безопасности и обороны

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"



"Движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины тесно координирует свою деятельность с Силами безопасности и обороны. В частности, с ГУР МОУ и ССО, которые по соответствующему закону тоже ответственны за координацию Движения сопротивления. Информационное освещение о работе наших партизан происходит тогда, когда это необходимо. Только в таких случаях мы такую информацию верифицируем и подтверждаем", – рассказал Юсов.



Представитель ГУР МОУ подчеркнул, что украинцы продолжают сопротивляться оккупантам на ВОТ.



"Я понимаю, что отдельные эксперты, опирающиеся на публичные источники и собственные соображения, могут давать разные оценки и обобщения. Однако хочу подчеркнуть, что в данной ситуации все под контролем. Освещение работы Движения сопротивления также проводится для того, чтобы дать понять дорогу, что они не способны блокировать в современном мире реальное положение вещей. В частности, что украинцы на ВОТ оказывают эффективное сопротивление оккупантам", - добавил он.

4 октября агенты партизанского движения "Атеш" обнаружили секретный военный состав российских войск у временно оккупированного Симферополя.

10 октября в Центре нацсопротивления сообщили, что во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области члены движения сопротивления С.Р.О.К. взяли на себя ответственность за надписи "200" , появившиеся на квартирах, где проживают российские военные и "полицейские"