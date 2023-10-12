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OPINION

Гундяев отвернулся от Троицы

Евстратий Зоря
12 октября, 2023 четверг
16:49
Мнение

Вчера в Москве заседал синод Гундяева. Ряд красноречивых решений были объявлены. Но наиболее красноречивыми были не они

На фото - спикер Моспатриархии Легойда. А за спиной у него – подхалимажная еретическая поделка.

Которая очень четко показывает сущность того, во что окончательно превратилась Моспатриархия. Бог, христианство, вера, наследие Церкви – все, что символизирует образ Троицы – лишь фон для Гундяева.

Фото: https://www.facebook.com/yevstr

Подхалимы, придумавшие такое изображение (видимо, в честь отвоевания Гундяевым всемирно известной иконы у музея) даже не задумались о том, насколько оно символично.

Гундяев отвернулся от Троицы.

Кто-то может сказать, что это такой неудачный замысел, воплощенный исполнителями. Но учитывая два факта – эта поделка висит в официальном помещении Моспатриархии и именно на ее фоне, привлекая к ней внимание, выступает спикер Гундяева Легойда – можно утверждать, что самому персонажу она понравилась. Понравилось, что Троица – фон для него, "Гундяева великого и ужасного".

Последователи м. Онуфрия – это и есть то, ради чего вы разрушаете единство Церкви в Украине. Духовно не страшно быть последователями такого "великого отца"?

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Об авторе. Евстратий Заря, архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Священного Синода, заместитель председателя Управления внешних церковных связей ВЦУ

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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