Гундяев отвернулся от Троицы
Вчера в Москве заседал синод Гундяева. Ряд красноречивых решений были объявлены. Но наиболее красноречивыми были не они
На фото - спикер Моспатриархии Легойда. А за спиной у него – подхалимажная еретическая поделка.
Которая очень четко показывает сущность того, во что окончательно превратилась Моспатриархия. Бог, христианство, вера, наследие Церкви – все, что символизирует образ Троицы – лишь фон для Гундяева.
Фото: https://www.facebook.com/yevstr
Подхалимы, придумавшие такое изображение (видимо, в честь отвоевания Гундяевым всемирно известной иконы у музея) даже не задумались о том, насколько оно символично.
Гундяев отвернулся от Троицы.
Кто-то может сказать, что это такой неудачный замысел, воплощенный исполнителями. Но учитывая два факта – эта поделка висит в официальном помещении Моспатриархии и именно на ее фоне, привлекая к ней внимание, выступает спикер Гундяева Легойда – можно утверждать, что самому персонажу она понравилась. Понравилось, что Троица – фон для него, "Гундяева великого и ужасного".
Последователи м. Онуфрия – это и есть то, ради чего вы разрушаете единство Церкви в Украине. Духовно не страшно быть последователями такого "великого отца"?
Об авторе. Евстратий Заря, архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Священного Синода, заместитель председателя Управления внешних церковных связей ВЦУ
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.76Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное