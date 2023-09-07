Гумпомощь, восстановление медучреждений, реабилитация и обмен опытом: Украина и Эстония будут сотрудничать в сфере здравоохранения
Украина и Эстония подписали меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения: среди направлений - оказание гуманитарной помощи, восстановление медицинских учреждений, реабилитация раненых и обмен опытом
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Отмечается, что меморандум подписали министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и его эстонская коллега Рийна Сиккут. Он стремится продолжить и развить партнерство между Минздравом стран.
По словам Ляшко, украинская медицинская система работает в сверхсложных условиях, в результате российского полномасштабного вторжения.
"Ежедневно мы решаем новые задачи спасения людей. Однако наша работа и сотрудничество с другими странами даже сейчас не ограничивается лишь реагированием на нужды и задачи, продиктованные полномасштабной войной. Она направлена на развитие – на построение качественной современной медицинской системы. Подписанный сегодня меморандум с дружеской Эстонией тоже этому будет способствовать", – подчеркнул Виктор Ляшко.
Меморандумом предусмотрены следующие направления сотрудничества: предоставление гуманитарной помощи, восстановление поврежденных Россией медучреждений, улучшение доступа беженцев из Украины к экстренной и первичной медпомощи и услугам по поддержке психического здоровья. Также планируют оказывать содействие в предоставлении медуслуг раненым украинцам, особенно в направлении реабилитации и изготовления индивидуальных протезов.
Медработники и медучреждения стран будут организовывать совместные тренинги, обучение и обмениваться опытом, университеты будут сотрудничать для разработки современных образовательных программ для украинских медицинских учреждений высшего образования в соответствии с международными стандартами.
В будущем возможно расширение указанных направлений сотрудничества в медицинской сфере. Кроме этого, для успешной реализации проектов рассматривается привлечение других партнеров, в частности международных организаций. Важной составляющей сотрудничества является также установление непосредственного взаимодействия между медицинскими заведениями, учебными заведениями и другими организациями, такими как Эстонский центр международного развития", - говорится в сообщении.
- За 11 месяцев неравнодушные со всего мира пожертвовали в поддержку медицинской сферы Украины более 1,3 млрд гривен через платформу United24. За эти средства заключили контракты на 108 483 единиц оборудования на сумму 1,0478 млрд гривен.
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