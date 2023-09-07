Гумпомощь, восстановление медучреждений, реабилитация и обмен опытом: Украина и Эстония будут сотрудничать в сфере здравоохранения

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что меморандум подписали министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и его эстонская коллега Рийна Сиккут. Он стремится продолжить и развить партнерство между Минздравом стран.

По словам Ляшко, украинская медицинская система работает в сверхсложных условиях, в результате российского полномасштабного вторжения.

"Ежедневно мы решаем новые задачи спасения людей. Однако наша работа и сотрудничество с другими странами даже сейчас не ограничивается лишь реагированием на нужды и задачи, продиктованные полномасштабной войной. Она направлена на развитие – на построение качественной современной медицинской системы. Подписанный сегодня меморандум с дружеской Эстонией тоже этому будет способствовать", – подчеркнул Виктор Ляшко.

Меморандумом предусмотрены следующие направления сотрудничества: предоставление гуманитарной помощи, восстановление поврежденных Россией медучреждений, улучшение доступа беженцев из Украины к экстренной и первичной медпомощи и услугам по поддержке психического здоровья. Также планируют оказывать содействие в предоставлении медуслуг раненым украинцам, особенно в направлении реабилитации и изготовления индивидуальных протезов.

Медработники и медучреждения стран будут организовывать совместные тренинги, обучение и обмениваться опытом, университеты будут сотрудничать для разработки современных образовательных программ для украинских медицинских учреждений высшего образования в соответствии с международными стандартами.

В будущем возможно расширение указанных направлений сотрудничества в медицинской сфере. Кроме этого, для успешной реализации проектов рассматривается привлечение других партнеров, в частности международных организаций. Важной составляющей сотрудничества является также установление непосредственного взаимодействия между медицинскими заведениями, учебными заведениями и другими организациями, такими как Эстонский центр международного развития", - говорится в сообщении.