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Гумпомощь, восстановление медучреждений, реабилитация и обмен опытом: Украина и Эстония будут сотрудничать в сфере здравоохранения

7 сентября, 2023 четверг
14:23
Общество

Украина и Эстония подписали меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения: среди направлений - оказание гуманитарной помощи, восстановление медицинских учреждений, реабилитация раненых и обмен опытом

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что меморандум подписали министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и его эстонская коллега Рийна Сиккут. Он стремится продолжить и развить партнерство между Минздравом стран.

По словам Ляшко, украинская медицинская система работает в сверхсложных условиях, в результате российского полномасштабного вторжения.

"Ежедневно мы решаем новые задачи спасения людей. Однако наша работа и сотрудничество с другими странами даже сейчас не ограничивается лишь реагированием на нужды и задачи, продиктованные полномасштабной войной. Она направлена на развитие – на построение качественной современной медицинской системы. Подписанный сегодня меморандум с дружеской Эстонией тоже этому будет способствовать", – подчеркнул Виктор Ляшко.

Меморандумом предусмотрены следующие направления сотрудничества: предоставление гуманитарной помощи, восстановление поврежденных Россией медучреждений, улучшение доступа беженцев из Украины к экстренной и первичной медпомощи и услугам по поддержке психического здоровья. Также планируют оказывать содействие в предоставлении медуслуг раненым украинцам, особенно в направлении реабилитации и изготовления индивидуальных протезов.

Медработники и медучреждения стран будут организовывать совместные тренинги, обучение и обмениваться опытом, университеты будут сотрудничать для разработки современных образовательных программ для украинских медицинских учреждений высшего образования в соответствии с международными стандартами.

В будущем возможно расширение указанных направлений сотрудничества в медицинской сфере. Кроме этого, для успешной реализации проектов рассматривается привлечение других партнеров, в частности международных организаций. Важной составляющей сотрудничества является также установление непосредственного взаимодействия между медицинскими заведениями, учебными заведениями и другими организациями, такими как Эстонский центр международного развития", - говорится в сообщении.

  • За 11 месяцев неравнодушные со всего мира пожертвовали в поддержку медицинской сферы Украины более 1,3 млрд гривен через платформу United24. За эти средства заключили контракты на 108 483 единиц оборудования на сумму 1,0478 млрд гривен.
Мир
Здоровье
Украина
Медицина
Эстония
Война с Россией
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