Гумкоридор из Энергодара в Запорожье 6 мая не будет работать из-за российских обстрелов
По состоянию на утро 6 мая из Энергодара в Запорожье нельзя эвакуироваться из-за постоянных российских обстрелов
Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в телеграме .
"По предварительной информации, по состоянию на утро 6 мая на пути в Запорожье из Энергодара проезда нет (ведутся постоянные обстрелы)", - предупредил он.
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