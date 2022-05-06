Гумкоридор из Энергодара в Запорожье 6 мая не будет работать из-за российских обстрелов

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в телеграме .

"По предварительной информации, по состоянию на утро 6 мая на пути в Запорожье из Энергодара проезда нет (ведутся постоянные обстрелы)", - предупредил он.

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