В основе его теории стоит понятие пассионарности - определенной энергии, порождающей жертвенность ради высших целей. Пассионарность возникает в результате определенного "толчка", которым, как правило, служит победа в определенной войне. После этого наступает инкубационный период, когда успехи кодируются в национальные мифы, а затем начинается подъем – резкий рост пассионарности в этносе. Затем происходит перегрев, когда могущество этноса очень расширяется, тогда наступает "надлом" – падение пассионарности, внутренние конфликты. После этого следует инерционная фаза, которая предполагает стабильность пассионарности, потом мемориальная – этнос сосредотачивается на сохранении памяти о себе, и гомеостаз – фактически растворение и самоустранение этноса.

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Если придерживаться этой его теории, то из-за войны с россиянами мы получили колоссальный толчок пассионарности. Энергия жертвенности сейчас в нашем этносе просто зашкаливает. Это выражается во всем. От воинов, держащих каждый квадратный метр земли ценой жизни, бизнесмена, который ищет последнюю копейку, чтобы поддержать фронт, и до нашей эстрады, которая полностью закрасилась в сине-желтый, волонтерит и максимально поддерживает дух народа.

из-за войны с россиянами мы получили колоссальный толчок пассионарности. Энергия жертвенности сейчас в нашем этносе просто зашкаливает. Это выражается во всем

В то время как у россиян происходит надлом. Пассионарность упала тотально. Все эти идеологии, которые распространял Путин, все эти славы советскому союзу и победе во Второй мировой не дают больше ничего. Никаких победных настроений в обществе. Практически нет добровольцев строить "великую Россию", олигархи и бизнес живут в страхе, что их раскулачивают. Креативный класс бежит в другие страны. Эстрада рассыпалась и продуцирует скудный продукт в поддержку властей.

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Все эти идеологии, которые распространял Путин, все эти славы советскому союзу и победе во Второй мировой не дают больше ничего. Никаких победных настроений в обществе. Практически нет добровольцев строить "великую Россию"

Если в Украине мы все верим в наше светлое будущее, то в России даже непонятно, как выглядит будущее. Иллюзии полного захвата нашей страны не имеют даже самые отбитые путинисты. Жить под Китаем тоже не очень радостно. Поэтому как выглядит российская победа – уже не знает никто, думаю, и Путин тоже.

Поэтому, если верить Гумилеву, а россияне очень ему верят, — то современная война решает будущее наших этносов на сотни лет вперед. И украинцы будут расти и развиваться, а россияне стагнировать и рассыпаться.

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Об авторе. Виктор Андрусов, политический и общественный деятель, аналитик и публицист