Гуменюк заявила, что россияне получили новую партию "шахедов"
Начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк сообщила, что россияне атаковали Одесчину иранскими дронами из новой партии
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Россияне выбирают неслучайно даты атак, они планируют эти операции. А планирование происходит исходя из имеющихся сил и средств. Мы видели, что перед атаками Одесчины произошла активизация грузовых воздушных перевозок с направлением Тегеран – Москва, что может свидетельствовать о прибытии дополнительной партии "шахедов" , – подчеркнула Гуменюк.
По словам капитана 1-го ранга, враг пытается уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины с помощью более дешевого способа.
"На обломках сбитых беспилотников мы видели, что это действительно следующая партия, отличающаяся маркировкой. Очевидно, что россияне экономят ракеты. Потому что этот запас пополнять не так просто и гораздо дороже. Враг пытается уничтожать гражданскую инфраструктуру с помощью более дешевого способа", - подчеркнула Гуменюк.
- В ночь на понедельник, 4 сентября, российские террористы в течение трех с половиной часов атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области
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