Гуменюк заявила, что россияне получили новую партию "шахедов"

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне выбирают неслучайно даты атак, они планируют эти операции. А планирование происходит исходя из имеющихся сил и средств. Мы видели, что перед атаками Одесчины произошла активизация грузовых воздушных перевозок с направлением Тегеран – Москва, что может свидетельствовать о прибытии дополнительной партии "шахедов" , – подчеркнула Гуменюк.

По словам капитана 1-го ранга, враг пытается уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины с помощью более дешевого способа.

"На обломках сбитых беспилотников мы видели, что это действительно следующая партия, отличающаяся маркировкой. Очевидно, что россияне экономят ракеты. Потому что этот запас пополнять не так просто и гораздо дороже. Враг пытается уничтожать гражданскую инфраструктуру с помощью более дешевого способа", - подчеркнула Гуменюк.

В ночь на понедельник, 4 сентября, российские террористы в течение трех с половиной часов атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области









