Гуменюк заявила, что Крымский мост "поставили на проветривание"

Об этом в телемарафоне сказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Дым рассеялся, но это ему не помогло. Исходя из ситуации с дымом, он поставлен на проветривание, поэтому он то закрывается, то открывается и работает не на полную мощность", - заявила Гуменюк и добавила, что враг маскировал мост дымом для защиты от поражения.

Сообщается, что некоторые полосы для транспорта работают, но с ограничениями и только для легковушек. Также железная дорога ограниченно работает в специальном режиме: максимально мощная мостовая артерия не обеспечивает полноценной логистики, как и другие "больные" мосты, Чонгарский и Генический, - они не могут обеспечивать полноценную потребность врага в логистике и снабжении.

Гуменюк отметила, что противник увеличивает корабельную охрану вокруг Крымского моста для защиты объекта от атак.

"Но понятно, что реагирование их на угрозу, которая им не совсем известна по тактико-техническим характеристикам, может быть разной, поэтому они время от времени устраивают учения и задымление вокруг этого объекта", - добавила руководитель пресс-центра.

По данным военных, россияне намеренно замедляют движение судов, чтобы они послужили защитой для их корабельной группировки. Она отметила, что могут быть до 50 судов накоплены в так называемой зоне ожидания, где они устраивают фильтрационные процедуры, дескать, проверяя суда на наличие военного груза.

Взрывы у Крымского моста: что известно

Днем в субботу, 12 августа 2023 года, руководитель российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил о попытках Сил обороны Украины нанести ракетные удары по Крымскому мосту. По его словам, в районе Керченского пролива силами российской ПВО сбиты две украинские ракеты.

Аксенов сказал, что Крымский мост якобы не поврежден, а информация о пострадавших отсутствует.

В свою очередь министерство обороны России утверждает , что ракет было не две, а одна. Как утверждает российское минобороны, речь идет о "зенитной управляемой ракете С-200, переделанной в ударный вариант".

Перед этим в местных пабликах появились фотографии с четырьмя местами задымления как на самом мосту, так и рядом с ним. На них заметно два скопления черного дыма и два – белого.

Советник Аксенова по информационной политике Олег Крючков объяснил появление белого дыма маскировкой. Он сказал, что "специальными службами был поставлен дымовой занавес.

Начиная с 12:36 оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту. Туда отправились катера береговой охраны РФ.

Ближе к 15:00 очевидцы снова стали рассказывать в соцсетях о дымовом занавесе на Крымском мосту, а корреспондент "Крым.Реалии" насчитал не менее 5 звуков взрывов.

Вскоре Аксенов и минобороны страны-агрессора уже вторично заявили об отражении украинской ракетной атаки. По словам МО РФ, это снова была С-200.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил , что не знает обстоятельств и последствий взрывов в Крыму 12 августа, в то же время он считает, что Крымский мост не могли перекрыть просто так.