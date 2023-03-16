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Гуменюк: В Черном море зафиксирована нетипичная активность РФ и численность корабельной группировки

16 мартa, 2023 четверг
08:56
война с Россией

В Черном море зафиксирована нетипичная активность врага. В общей сложности российские войска вывели 20 кораблей, из которых 4 ракетоносителя с 28 "калибрами" и много вспомогательного флота

Об этом информирует в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк .

"Мы тщательно наблюдаем за корабельной группировкой в Черном море и за действиями врага. Зафиксирована нетипичная активность и количество корабельной группировки. В настоящее время в Черном море находится 20 единиц, среди которых 4 ракетоносителя, одна из них подводная, 28 ракет по максимуму, если говорить, могут быть снаряжены по запуску", – сказала Гуменюк.

Руководитель пресс-центра подчеркнула, что общая активность связана с рассредоточением врага, среди общего состава много единиц вспомогательного флота.

Они пытаются демонстрировать свое присутствие максимально по Черному морю там, где могут себе позволить, сколько может позволить мировое сообщество. Они пытаются рассредоточиваться, максимально покрывая театр морских действий в Черном море и пытаясь скрывать свои действия от нас, но наше тщательное наблюдение дает свои результаты. Мы видим и понимаем их шаги наперед", - добавила Гуменюк.

  • 14 марта в международном авиапространстве над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В результате инцидента дрон был сбит. После инцидента США начали переговоры с РФ на "высшем уровне" и вызвали посла России в Вашингтон.
  • Российский посол в США Анатолий Антонов после инцидента со сбитым американским дроном MQ-9 Reaper над Черным морем сказал, что Москва не хочет конфронтации с Соединенными Штатами, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".
  • Решение о возможном пропуске кораблей США в Черном море, которые заберут обломки сбитого Россией беспилотника MQ-9 Reaper, будет принято в ближайшее время.
Россия
Крым
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2023, четверг
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