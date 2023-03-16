Об этом информирует в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк .

"Мы тщательно наблюдаем за корабельной группировкой в Черном море и за действиями врага. Зафиксирована нетипичная активность и количество корабельной группировки. В настоящее время в Черном море находится 20 единиц, среди которых 4 ракетоносителя, одна из них подводная, 28 ракет по максимуму, если говорить, могут быть снаряжены по запуску", – сказала Гуменюк.

Руководитель пресс-центра подчеркнула, что общая активность связана с рассредоточением врага, среди общего состава много единиц вспомогательного флота.