Гуменюк: Украина не причастна к атаке на корабль РФ в Черном море

Об этом Гуменюк рассказала на брифинге в Медиацентре Украины.

"В условиях гибридной войны враг очень мощно разворачивает информационный фронт. То, что они готовят провокации в Черном море, мы предупреждали заранее. И это одна из подобных провокаций, которая даже на информационном фронте может быть разогнана именно так", - заявила Гуменюк. .

Руководитель подчеркнула, что никаких доказательств об атаке корабля, кроме утверждения российской стороны, нет.

"Это может быть провоцирование Украины на конкретные действия или чтобы нагнать страху на судовладельцев, которые пытаются сотрудничать с Украиной", - добавила Гуменюк.

Что известно о заявлениях РФ по поводу атак на их корабли

Так, в минобороны РФ 1 августа обвинили ВСУ в атаке безэкипажными катерами двух кораблей Черноморского флота, находившихся в 340 км от Севастополя. Утверждается, что якобы тремя морскими безэкипажными катерами пытались атаковать патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василь Быков", действовавшие в 340 км к юго-западу от Севастополя.

Также 2 августа российские власти снова заявили, что Украина якобы попыталась атаковать корабль РФ морским беспилотным катером в Черном море.