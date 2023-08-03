Гуменюк: Украина не причастна к атаке на корабль РФ в Черном море
Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк опровергла заявления врага о причастности Украины к атаке на корабль РФ в Черном море
Об этом Гуменюк рассказала на брифинге в Медиацентре Украины.
"В условиях гибридной войны враг очень мощно разворачивает информационный фронт. То, что они готовят провокации в Черном море, мы предупреждали заранее. И это одна из подобных провокаций, которая даже на информационном фронте может быть разогнана именно так", - заявила Гуменюк. .
"Это может быть провоцирование Украины на конкретные действия или чтобы нагнать страху на судовладельцев, которые пытаются сотрудничать с Украиной", - добавила Гуменюк.
Что известно о заявлениях РФ по поводу атак на их корабли
Так, в минобороны РФ 1 августа обвинили ВСУ в атаке безэкипажными катерами двух кораблей Черноморского флота, находившихся в 340 км от Севастополя. Утверждается, что якобы тремя морскими безэкипажными катерами пытались атаковать патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василь Быков", действовавшие в 340 км к юго-западу от Севастополя.
Также 2 августа российские власти снова заявили, что Украина якобы попыталась атаковать корабль РФ морским беспилотным катером в Черном море.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.91
Покупка 36.91Продажа 37.59
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.64
- Актуальное
- Важное