English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Гуменюк: у оккупантов на Юге нечем стрелять, проблемы с логистикой

Гуменюк: у оккупантов на Юге нечем стрелять, проблемы с логистикой

6 октября, 2022 четверг
14:30
война с Россией

Рашисты на Юге Украины испытывают проблемы с логистикой из-за уничтожения Вооруженными силами Украины транспортных артерий и складов с боеприпасами армии РФ

Об этом информирует на брифинге руководитель объединенного координационного прессцентра "Юг" Наталья Гуменюк .

В южной части Украины российские оккупанты стреляют меньше, вероятно, из-за отсутствия боеприпасов.

Это, скорее всего, связано с перебоями в логистике. Чего мы и пытались достичь. То есть уничтожение складов боеприпасов, уничтожение транспортных артерий. Это все сказывается. И они действительно время от времени не могут ничем стрелять, потому что ждут подвоз боеприпасов", - сказала Гуменюк.

ВСУ продвигаются на Севере Херсонской области. Оккупанты - отстреливаются.

"Ситуация остается напряженной и ее развитие очень динамично. Мы предпринимаем активные действия, мы продвигаемся. Есть направления, на которых углубление по линии фронта происходит до 20 километров. Это и освобожденные населенные пункты, уже восемь мы провозгласили с начала месяца", - добавила Гуменюк. .

Иранскими дронами-камикадзе армия РФ пытается давить на мирное население и приостановить штурмы ВСУ, предполагает руководитель пресс-центра. В то время украинцы радуются деоккупации.

"Люди встречают (украинских военных - Ред.) тепло, люди встречают со слезами, но это слезы счастья... Постепенно люди начинают рассказывать, как они жили во времена оккупации, разоблачают те моменты, которые происходили там и дальше будут положены в основу" уголовного производства", – говорит Гуменюк.

  • 3 октября ВСУ ударили по понтонной и паромной переправам противника через Днепр Херсонской области.
  • Официально подтверждено освобождение и восстановление украинской власти в восьми населенных пунктах Херсонской области : Любимовке, Крещеновке, Золотой Балке, Беляевке, Украинке, Большой и Малой Александровке, а также в Давидовом Броде Бериславского района.
  • России не хватает личного состава для обороны Херсонской области, и она, вероятно, планирует развертывание мобилизованных резервистов в этом секторе.
  • 5 октября оперативное командование "Юг" заявило, что российские оккупанты в отдельных районах Юга Украины осуществляют перегруппировку, пытаются подтягивать резервы, а иногда оставляют позиции, чтобы отойти на безопасное расстояние от контрнаступления ВСУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

военные силы Украины
Херсонщина
оккупированные территории
деоккупация Украины
Читайте также:
5 октября, 2022 среда
Россия атаковала Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе, есть пострадавший
Светлана Тихановская
5 октября, 2022 среда
"Мы просим вашей поддержки": Светлана Тихановская обратилась к Украине
Рамзан Кадиров
5 октября, 2022 среда
В ISW пояснили, почему Путин не решился наказать Кадырова и Пригожина за критику минобороны РФ
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.18
    Покупка 40.18
    Продажа 41.05
  • EUR
    Покупка 39.08
    Продажа 40.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
6 октября
15:44
ВСУ в октябре освободили на Херсонщине 29 населенных пунктов, - Генштаб
15:40
Обновлено
Россияне атаковали семью ракетами инфраструктуру Запорожья, есть погибшие и пострадавшие
15:23
Оккупанты на Луганщине объявили "эвакуацию" учреждений из Кременной и Сватова
15:23
Был в Изюме, Сватово и Лиманщине. Белорусу, наемнику воевавшему на стороне РФ, сообщили о подозрении
15:18
Французам будут платить €150 в месяц за прием беженцев из Украины
15:15
Во временно оккупированном Севастополе РФ мобилизует водителей скорых и трактористов, - разведка
15:06
Джаред Лето сыграет Карла Лагерфельда в фильме об известном модельере
15:02
США и Украина
США анонсировали финансовую помощь Украине в размере 55 млн долларов для подготовки к зиме
14:59
Наталья Диденко
Солнечная погода и утренние туманы: синоптик Наталья Диденко о погоде 7 октября
14:47
Матвиенко
В России принялись искать "договоренности" и пригласили парламент Украины на переговоры
14:46
Эксклюзив
В плену остаются более 700 азовцев, - начальник штаба полка "Азов"
14:45
Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против РФ: что в него входит
14:38
Эксклюзив
Судьба российских войск в Херсоне решена, - военный эксперт Притула
14:37
Разрывает коллективные ограничения личной памяти: объявили лауреата Нобелевской премии по литературе
14:32
"Символ несокрушимости": деньги от продажи браслетов из последней партии стали завода "Азовсталь" пойдут на нужды ВСУ
14:30
OPINION
Россия действительно без границ
14:29
Украинцы, которые эвакуировались в безопасные места, должны переждать зиму там, - Верещук
14:25
Алек Болдвин
"Никто не выше закона": стали известны условия возобновления съемок фильма Болдвина
14:07
В школе возле Мариуполя разместили более 200 россиян, детей отправили на "дистанционку"
14:03
Медийность не помогает. Начальник штаба "Азов" сказал, что делать родственникам пленных
14:02
Эксклюзив
Второго Медведчука у нас нет, но есть идея набрать обменный фонд для освобождения наших пленных, - начальник штаба полка "Азов"
14:02
россия хакер
Стирает цифровой след: РФ придумала способ, как распространять дезинформацию через телеграмм, - исследование Nisos
14:01
Только за сутки 4 танка, гаубицы, бронемашины и 12 оккупантов. Морские пехотинцы показали, как уничтожают врага
13:51
Никопольские предприятия работают, несмотря на обстрелы, вопрос с эвакуацией не стоит, - областной совет
13:51
В Херсонской области оккупанты предлагают "оздоровить" детей в Крыму, чтобы взять в заложники, - депутат облсовета
13:45
"Не умел обращаться с оружием": украинская звезда фильма "Горькая жатва" Печерица рассказал, как решился пойти в ВСУ
13:36
В Полтавской области 6–9 сентября проведут учебные стрельбы: будут раздаваться выстрелы
13:34
Спецслужбы РФ предлагали азовцам "уничтожить Запад и США", - Кортевич
13:32
Украина и Северная Македония подписали обновления о свободной торговле
13:29
Эксклюзив
Некоторых забрали сепаратисты и "л/днровцы": начальник штаба полка "Азов" Кротевич заявил, что договоренности с Красным Крестом не были соблюдены
13:29
Зеленский, Залужный, Буданов: Командир "Азова" имел связь с украинскими властями на время выхода из "Азовстали"
13:21
Эксклюзив
Начальник штаба полка сказал, как можно помочь "Азову"
13:21
Кирилл Шевченко
Главе НБУ Шевченко сообщили о подозрении
13:18
Эксклюзив
Стартовал большой процесс по возвращению защитников Мариуполя, - начальник штаба полка "Азов" Кротевич
13:13
В Украине ликвидировали командира роты российских снайперов, - офицер ВСУ Штефан
12:58
Оленивка. Место трагедии
41 погибший, но списки собирают: азовец Кротевич о погибших в Оленовке
12:54
Обвинения в сексуальных домогательствах: в Нью-Йорке состоится суд над Кевином Спейси
12:49
Проводятся учения для саперов: жителей Киевщины призвали не пугаться звуков взрывов
12:41
Многие освобожденные из плена азовцы не готовы к общению со СМИ, - офицер разведки полка "Азов" Самойленко
12:39
Эксклюзив
Мы восстанавливаем подразделения танковой роты, зенитно-ракетного и артиллерийского дивизионов, - исполняющий обязанности командира полка "Азов" Надточий
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV