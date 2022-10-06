Гуменюк: у оккупантов на Юге нечем стрелять, проблемы с логистикой
Рашисты на Юге Украины испытывают проблемы с логистикой из-за уничтожения Вооруженными силами Украины транспортных артерий и складов с боеприпасами армии РФ
Об этом информирует на брифинге руководитель объединенного координационного прессцентра "Юг" Наталья Гуменюк .
В южной части Украины российские оккупанты стреляют меньше, вероятно, из-за отсутствия боеприпасов.
Это, скорее всего, связано с перебоями в логистике. Чего мы и пытались достичь. То есть уничтожение складов боеприпасов, уничтожение транспортных артерий. Это все сказывается. И они действительно время от времени не могут ничем стрелять, потому что ждут подвоз боеприпасов", - сказала Гуменюк.
ВСУ продвигаются на Севере Херсонской области. Оккупанты - отстреливаются.
"Ситуация остается напряженной и ее развитие очень динамично. Мы предпринимаем активные действия, мы продвигаемся. Есть направления, на которых углубление по линии фронта происходит до 20 километров. Это и освобожденные населенные пункты, уже восемь мы провозгласили с начала месяца", - добавила Гуменюк. .
Иранскими дронами-камикадзе армия РФ пытается давить на мирное население и приостановить штурмы ВСУ, предполагает руководитель пресс-центра. В то время украинцы радуются деоккупации.
"Люди встречают (украинских военных - Ред.) тепло, люди встречают со слезами, но это слезы счастья... Постепенно люди начинают рассказывать, как они жили во времена оккупации, разоблачают те моменты, которые происходили там и дальше будут положены в основу" уголовного производства", – говорит Гуменюк.
- 3 октября ВСУ ударили по понтонной и паромной переправам противника через Днепр Херсонской области.
- Официально подтверждено освобождение и восстановление украинской власти в восьми населенных пунктах Херсонской области : Любимовке, Крещеновке, Золотой Балке, Беляевке, Украинке, Большой и Малой Александровке, а также в Давидовом Броде Бериславского района.
- России не хватает личного состава для обороны Херсонской области, и она, вероятно, планирует развертывание мобилизованных резервистов в этом секторе.
- 5 октября оперативное командование "Юг" заявило, что российские оккупанты в отдельных районах Юга Украины осуществляют перегруппировку, пытаются подтягивать резервы, а иногда оставляют позиции, чтобы отойти на безопасное расстояние от контрнаступления ВСУ.
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