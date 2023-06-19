Гуменюк спрогнозировала, что РФ в ближайшие дни усилит атаки дронами по Украине
Российская армия в ближайшие дни усилит атаки ударными дронами по Украине. Оккупанты ожидают новую партию вооружения из Ирана
Об этом в эфире телемарафона сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
"На данном этапе можем констатировать, что их (беспилотников, – ред.) стало меньше, и использование их группами, более компактными, четыре-семь единиц. Это может быть связано с тем, что они (оккупанты, – ред.) ожидают обновление поставок, и снова, буквально через несколько дней, будет усилена атака ("шахедами", - ред.)", - сказала она.
Гуменюк добавила, что в основном атаки дронами на юг Украины происходят с восточного побережья Азовского моря.
Стоит отметить, что в ночь на 19 июня ПВО сбила над Днепропетровщиной четыре вражеских дрона.
- В мае издание CNN отмечало, что Иран снабжает России Каспийским морем все больше боеприпасов , а Запад не может этому помешать.
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