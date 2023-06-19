Об этом в эфире телемарафона сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"На данном этапе можем констатировать, что их (беспилотников, – ред.) стало меньше, и использование их группами, более компактными, четыре-семь единиц. Это может быть связано с тем, что они (оккупанты, – ред.) ожидают обновление поставок, и снова, буквально через несколько дней, будет усилена атака ("шахедами", - ред.)", - сказала она.

Гуменюк добавила, что в основном атаки дронами на юг Украины происходят с восточного побережья Азовского моря.

Стоит отметить, что в ночь на 19 июня ПВО сбила над Днепропетровщиной четыре вражеских дрона.