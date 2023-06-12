Гуменюк: спасение людей с левобережья Херсона кричаще требует абсолютной тишины, отсутствия какого-либо пиара
К спасению людей с левого берега Херсона привлекается слишком много внимания. Такая операция очень опасна и требует абсолютной информационной тишины
Об этом в телемарафоне "Единые новости" заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
Она отметила, что сейчас нужно всем осознать, что спасение с левого берега Днепра на Херсонщине – это крайне опасная операция.
"Она не нуждается, она кричаще требует абсолютной тишины, абсолютного отсутствия какого-либо пиара. Вот вчерашний случай в Херсоне. Должно быть чрезвычайно тихо, чтобы ничего не произошло. Слишком много внимания привлекается. Те, кто работает над этим, делают свое дело", - сказала Гуменюк.
По ее словам, Силам обороны удалось снизить количество обстрелов российскими войсками Херсонщины. В течение 11 июня армия РФ девять раз обстреляла область ночью 19 раз.
Также Наталья Гуменюк сообщила, что в пять утра 12 июня российская армия снова обстреляла место эвакуации в Корабельном районе Херсона.
"Людей сейчас меньше, именно поэтому нет такого количества жертв. Нам удалось более или менее урегулировать ситуацию, донести людям особенности этой работы. Надо прислушаться к рекомендациям власти и военным и распределять свое присутствие", - сказала Гуменюк.
- 6 июня состоялось заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по подрыву Каховской ГЭС. На нем были выделены четыре основных задачи по ликвидации последствий. Среди основных задач, поставленных перед участниками заседания, была организация эвакуации и размещения людей на безопасных территориях.
- Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня провел срочное заседание СНБО, участники которого рассмотрели вопросы, касающиеся катастрофы на Каховской ГЭС. По его словам, для спасения людей вовлечены все службы, военные, правительство и ОП.
- В МВД Украины сообщили о начале эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольга, Львов, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровский, Садовый и частично город Херсон - остров Корабль.
- В среду, 7 июня, Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые фото, на которых видны масштабы затопления Херсонской области в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На изображениях видны дома и здания, погруженные в воду, многие видны только крыши, а вода затапливает парки, землю и инфраструктуру.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.79
Покупка 36.79Продажа 37.35
-
EUR
Покупка 39.7Продажа 40.49
- Актуальное
- Важное