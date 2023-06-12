Об этом в телемарафоне "Единые новости" заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Она отметила, что сейчас нужно всем осознать, что спасение с левого берега Днепра на Херсонщине – это крайне опасная операция.

"Она не нуждается, она кричаще требует абсолютной тишины, абсолютного отсутствия какого-либо пиара. Вот вчерашний случай в Херсоне. Должно быть чрезвычайно тихо, чтобы ничего не произошло. Слишком много внимания привлекается. Те, кто работает над этим, делают свое дело", - сказала Гуменюк.

По ее словам, Силам обороны удалось снизить количество обстрелов российскими войсками Херсонщины. В течение 11 июня армия РФ девять раз обстреляла область ночью 19 раз.

Также Наталья Гуменюк сообщила, что в пять утра 12 июня российская армия снова обстреляла место эвакуации в Корабельном районе Херсона.

"Людей сейчас меньше, именно поэтому нет такого количества жертв. Нам удалось более или менее урегулировать ситуацию, донести людям особенности этой работы. Надо прислушаться к рекомендациям власти и военным и распределять свое присутствие", - сказала Гуменюк.