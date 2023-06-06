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Гуменюк сказала, зачем россияне взорвали Каховскую ГЭС

6 июня, 2023 вторник
08:53
Война с Россией

6 июня российскими оккупационными войсками совершен подрыв Каховской ГЭС. РФ пытается разыграть очередную карту техногенного шантажа, чтобы давить на Украину

Об этом во время телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк .

"Россияне подорвали часть конструкции и используют карту техногенного шантажа для того, чтобы давить на Силы обороны, давить на Украину в целом, не имея сил уже больше ждать, откуда же пойдет то контрнаступление. Поняв, что натворили, сейчас сами эвакуируются, потому что в первую очередь пострадает левый берег, поскольку он географически ниже, и соответственно первая часть воды, основное затопление придется именно туда, - сказала Гуменюк.

В настоящее время в обладминистрации развернули техногенный штаб и дают соответствующие рекомендации по действиям для населения.

"Со стороны военного командования также прозвучало предупреждение о том, что критического уровня, по оценкам специалистов, вода может достичь примерно через 5 часов. Ждать все эти 5 часов не нужно. Вы должны осознавать, что если ваша местность попадает в зону затопления, скорее всего, необходимо эвакуироваться уже. Взять соответствующие вещи, документы, не поддаваться панике и понимать, что все службы работают и, конечно, их усилия будут направлены на то, чтобы как можно меньше пострадало население", - добавила спикер.

Гуменюк также сообщила, что рашисты глушат связь, чтобы не было возможности предупреждать население, в том числе на левом берегу Днепра.

  • Во вторник войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Началась эвакуация жителей опасных районов, а президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны.
  • Энергоатом заявил, что это может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируема.
Херсонщина
оккупированные территории
воєнні злочини Росії
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