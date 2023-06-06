Гуменюк сказала, зачем россияне взорвали Каховскую ГЭС

Об этом во время телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк .

"Россияне подорвали часть конструкции и используют карту техногенного шантажа для того, чтобы давить на Силы обороны, давить на Украину в целом, не имея сил уже больше ждать, откуда же пойдет то контрнаступление. Поняв, что натворили, сейчас сами эвакуируются, потому что в первую очередь пострадает левый берег, поскольку он географически ниже, и соответственно первая часть воды, основное затопление придется именно туда, - сказала Гуменюк.

В настоящее время в обладминистрации развернули техногенный штаб и дают соответствующие рекомендации по действиям для населения.

"Со стороны военного командования также прозвучало предупреждение о том, что критического уровня, по оценкам специалистов, вода может достичь примерно через 5 часов. Ждать все эти 5 часов не нужно. Вы должны осознавать, что если ваша местность попадает в зону затопления, скорее всего, необходимо эвакуироваться уже. Взять соответствующие вещи, документы, не поддаваться панике и понимать, что все службы работают и, конечно, их усилия будут направлены на то, чтобы как можно меньше пострадало население", - добавила спикер.

Гуменюк также сообщила, что рашисты глушат связь, чтобы не было возможности предупреждать население, в том числе на левом берегу Днепра.