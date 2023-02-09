Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Еспресо.

"Все происходящее вокруг Крымского моста не способствует логистике врага, потому что мы обеспечиваем максимальную мощность применения наших имеющихся сил и средств, направленную именно на уничтожение логистики и логистических путей. Все то, что уже подвезено, попадает под наш огневой контроль. То, что они пытаются подвезти, должно застрять на путях следования. Именно над этим мы и работаем", - подчеркнула она.

По словам Натальи Гуменюк, Украина задействовала для этого все мощности, в том числе ССО и "скрытые силы, которых так боится враг".