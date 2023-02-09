Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Гуменюк: Силы обороны работают над блокировкой поставок вооружения россиянами через Крымский мост
Эксклюзив

Гуменюк: Силы обороны работают над блокировкой поставок вооружения россиянами через Крымский мост

9 февраля, 2023 четверг
15:36
война с Россией

Украинские военные задействовали все силы для блокирования переброски врагом вооружения через Крымский мост

Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Еспресо.

"Все происходящее вокруг Крымского моста не способствует логистике врага, потому что мы обеспечиваем максимальную мощность применения наших имеющихся сил и средств, направленную именно на уничтожение логистики и логистических путей. Все то, что уже подвезено, попадает под наш огневой контроль. То, что они пытаются подвезти, должно застрять на путях следования. Именно над этим мы и работаем", - подчеркнула она.

По словам Натальи Гуменюк, Украина задействовала для этого все мощности, в том числе ССО и "скрытые силы, которых так боится враг".

  • 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар, оккупационные власти заявили о трех погибших и обвинили в подрыве Украину.
  • Владимир Путин возложил на ФСБ обязанности по защите Крымского моста.
  • 9 октября Институт изучения войны пришел к выводу, что из-за взрыва на Крымском мосту логистика РФ с оккупированным полуостровом нарушена лишь частично, однако удар нанес Кремлю существенные имиджевые потери.
  • 4 ноября Укрпочта выпустила новую марку "Крымский мост к черту!", посвященную взрыву сооружения.
  • Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что в ходе следствия по взрыву на Крымском мосту в РФ задержали уже 22 россиян, их пытают и проводят полиграфические исследования.
  • 4 января OSINT-аналитик Брейди Эфрик опубликовал новое фото моста, который россияне незаконно построили через Керченский пролив. На фотографиях видно, что там все еще ликвидируют последствия взрыва
Новости
Украина
Россия
Крым
Военные новости
Читайте также:
обстріл ракета
8 февраля, 2023 среда
Россия ударила двумя ракетами по Черниговщине. Два человека погибли
ракетний удар
7 февраля, 2023 вторник
Путин накапливает ракеты, чтобы ударами по мостам и железной дороге поразить эшелоны с переданным Украине оружием, - военный эксперт Селезнев
російські танки, окупанти, оркі
7 февраля, 2023 вторник
Разведка Британии оценила способность РФ провести успешное наступление в феврале
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.59
    Покупка 39.59
    Продажа 40.27
  • EUR
    Покупка 41.98
    Продажа 42.86
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
9 февраля
15:41
В Киеве демонтировали памятник советскому генералу Ватутину
15:23
СБУ разоблачила украинскую корпорацию, финансировавшую "фонд" террориста Дениса Пушилина
15:08
У России отобрали чемпионат мира по водным видам спорта
15:07
"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей решен". Ермак анонсировал хорошие новости для Украины
15:03
Португалия заявила, что не будет передавать Украине истребители
14:57
Эксклюзив
Саакашвили – это военнопленный, было бы целесообразно попытаться его обменять, – основатель Грузинского легиона
14:37
Алексей Данилов
Украина ни у кого не будет спрашивать разрешения на использование собственного оружия для ударов по РФ, - Данилов
14:36
польша граница
Польша закрывает ключевой пункт пропуска на границе с Беларусью
14:34
Маляр: россияне на временно оккупированных территориях забирают детей в "кадетские корпуса"
14:33
Эксклюзив
История Украины должна быть историей успеха, - Климкин
14:32
Зеленский поблагодарил Европу за оружие, энергетическое оборудование и амуницию
14:24
Майя Санду
Зеленский передал Санду информацию о планах Кремля по захвату власти в Молдове
14:18
Зеленский к Европарламенту: Украина защищается от наиболее антиевропейской силы современного мира
14:04
OPINION
Отрицая поступки предшественников, мы обесцениваем свои
14:03
В Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха: людям советуют ограничить пребывание на улице
13:58
Министр обороны Бен Воллес: Великобритания немедленно будет передавать истребители Украине
13:54
"Реал", "Барселона" и "Ювентус" разработали новый проект Суперлиги
13:49
Болгария готова ветировать ядерные санкции против РФ и хочет прекращения войны, - президент Радев
13:37
Обновлено
SpaceX ограничила использование Украиной интернета Starlink для управления дронами: в ОП отреагировали
13:18
Мэр Парижа Идальго прибыла в Украину и выступила в Киевсовете
13:12
Премьер Италии Мелони назвала приглашение Владимира Зеленского в Париж "неуместным"
13:01
Гендиректор МАГАТЭ Гросси намерена обсудить судьбу Запорожской АЭС в Москве
13:00
После землетрясения в Турции под завалами предположительно находятся 5 украинцев, - МИД
12:48
Эксклюзив
Роберта Мецола
Глава Европарламента призвала все государства быстро определиться с предоставлением Украине дальнобойных систем, танков и другого тяжелого вооружения
12:42
Матеуш Моравецкий
Премьер Польши Моравецкий заявил о готовности передать Украине истребители, но есть условие
12:36
В Кремле отреагировали на возможные поставки истребителей Украине
12:30
США, Великобритания и Австралия провели совместные учения авиации по противодействию Китаю
12:29
Ради жизни. Поддержите сбор для парамедиков
12:19
Орбан выступил за "немедленное прекращение огня" в Украине
12:09
Гитанас Науседа
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС в конце года, - президент Литвы Науседа
12:05
Украинский баскетболист Михайлюк сменил команду в НБА
12:05
Генштаб: почти вся сложная электроника российской артиллерии – импортная
12:04
Эксклюзив
Личные визиты Зеленского более убедительны, – журналистка-международница
12:01
OPINION
Вадим Денисенко
Пригож забрали от зэков. Теперь у них главнокомандующий Шойгу
11:59
Премьер Эстонии считает, что страны ЕС должны покупать оружие и боеприпасы для Украины
11:49
Зеленский на встрече убеждал Макрона и Шольца предоставить Украине самолеты и дальнобойное оружие
11:45
"Это что-то невероятное": Малиновский прокомментировал победу над ПСЖ и Месси
11:33
Зеленский вместе с Макроном прибыл в Брюссель на саммит ЕС
11:17
Россия потеряла в Украине до 1 тыс. танков, что составляет половину ее арсенала, - CNN
11:15
Министры обороны Украины и Литвы посетили Николаев
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV