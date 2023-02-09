Гуменюк: Силы обороны работают над блокировкой поставок вооружения россиянами через Крымский мост
Украинские военные задействовали все силы для блокирования переброски врагом вооружения через Крымский мост
Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Еспресо.
"Все происходящее вокруг Крымского моста не способствует логистике врага, потому что мы обеспечиваем максимальную мощность применения наших имеющихся сил и средств, направленную именно на уничтожение логистики и логистических путей. Все то, что уже подвезено, попадает под наш огневой контроль. То, что они пытаются подвезти, должно застрять на путях следования. Именно над этим мы и работаем", - подчеркнула она.
По словам Натальи Гуменюк, Украина задействовала для этого все мощности, в том числе ССО и "скрытые силы, которых так боится враг".
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