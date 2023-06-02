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Главная Экономика Гуменюк: Россия пытается не допустить включения Николаевщины в зерновую инициативу

Гуменюк: Россия пытается не допустить включения Николаевщины в зерновую инициативу

2 июня, 2023 пятница
09:51
Экономика

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российская армия пытается не допустить включения Николаевщины в зерновое соглашение

Об этом стало известно из эфира общенационального телемарафона.

По ее словам, на Кинбурнской косе оккупанты продолжают обстрелы акватории Днепро-Бугского лимана в направлении Очакова и в направлении Куцурубской громады.

Такое направление их огневого контроля направлено на недопущение включения Николаевщины в зерновое соглашение. Они продолжают терроризировать зерновое соглашение не только на уровне Стамбульского координационного центра, где блокируют работу уже определенных портов Одесчины, останавливают операции, искусственно создавая препятствия, так и на этом направлении, более перспективном в будущем, они включают свой терроризм", - сказала Гуменюк.

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Кроме того, она также уточнила, что враг вчера обстрелял Куцурубскую громаду из РСЗО, разрушены частные дома, пострадавших нет.

Что известно о зерновом соглашении

Подписанная 22 июля 2022 года Черноморская зерновая инициатива - договоренность между ООН, Турцией с Украиной и Россией о создании морских коридоров для безопасного вывоза украинского зерна - прервала блокаду украинских портов, продолжавшуюся пять месяцев после начала российской агрессии и могла обернуться катастрофой для самых бедных стран мира из-за нехватки зерновой продукции и резкого роста цен на нее.

17 марта 2023 года стало известно, что действие зернового соглашения продлено на два месяца. Эрдоган подтвердил это, отметив, что теперь суда также будут заходить в порты Николаев и Ольвия.

Посол Украины в Турции Василий Боднар объяснил , что зерновое соглашение не предусматривает новых требований РФ, но они будут рассматриваться отдельно.

В России заявили , что следующие два месяца станут решающими для судьбы зернового соглашения и назвали 5 условий для продления его после 17 июля. В свою очередь в Украине назвали свои условия для согласия на новые требования РФ в рамках зернового соглашения.

  • 1 июня Россия заблокировала регистрацию входящего флота во все порты Украины, вследствие чего нанесла ущерб более чем на миллиард долларов.
Украина
Россия
зерно
Николаевщина
Война с Россией
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