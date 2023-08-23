Гуменюк рассказала, почему окупантов интересует остров Змеиный
Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские террористы, атакуя остров Змеиный, хотят показать свое господство в Черном море
Об этом она заявила в телемарафоне.
По словам спикера, российские оккупанты акцентируют туда свое внимание, поскольку на острове прокладываются основные транспортные навигационные морские пути.
"А для того чтобы подчеркивать свое господство в Черном море, враг очень часто использует, в частности авиацию", - добавила Гуменюк.
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