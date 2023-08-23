Гуменюк рассказала, почему окупантов интересует остров Змеиный

Об этом она заявила в телемарафоне.

По словам спикера, российские оккупанты акцентируют туда свое внимание, поскольку на острове прокладываются основные транспортные навигационные морские пути.

"А для того чтобы подчеркивать свое господство в Черном море, враг очень часто использует, в частности авиацию", - добавила Гуменюк.