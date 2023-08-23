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Главная Война с Россией Гуменюк рассказала, почему окупантов интересует остров Змеиный

Гуменюк рассказала, почему окупантов интересует остров Змеиный

23 августа, 2023 среда
08:11
Война с Россией

Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские террористы, атакуя остров Змеиный, хотят показать свое господство в Черном море

Об этом она заявила в телемарафоне.

По словам спикера, российские оккупанты акцентируют туда свое внимание, поскольку на острове прокладываются основные транспортные навигационные морские пути.

"А для того чтобы подчеркивать свое господство в Черном море, враг очень часто использует, в частности авиацию", - добавила Гуменюк.

  • Утром 13 июля армия России атаковала остров Змеиный, выпустив по территории фугасную авиабомбу. За ночь на юге Силы обороны уничтожили 1 ракету и 10 шахедов.
  • Ночью 30 июля русская армия выпустила по острову Змеиный две авиабомбы неустановленного типа из Черного моря.
Украина
російська армія
военные силы Украины
окупанти
остров Змеиный
ракетний удар
Чорное море
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