Гуменюк рассказала о тактике россиян об обмане украинской ПВО
Враг вычисляет логику износа противовоздушной обороны и пытается сделать средства поражения максимально неприметными для средств ПВО. Именно поэтому долгое время дежурили подводные ракетоносители
Об этом пресс-секретарь Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала в эфире Еспресо.
"Чтобы обойти ПВО, нужно знать, где оно находится. Они высчитывают логику износа противовоздушной обороны и пытаются сделать средства поражения максимально неприметными для средств ПВО, то есть сделать невозможным их обнаружение. Именно поэтому долгое время дежурили подводные ракетоносители", - рассказала Гуменюк.
По ее словам, обнаружение этих пусков для нашей системы ПВО усложнено. Кроме того, враг использует маневрирование ракетами - многократное изменение траектории с использованием особенностей ландшафта.
"Они пытаются подстроиться, чтобы наши ПВО не были способны выявить сам факт запуска", – добавила Гуменюк.
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