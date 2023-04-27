Об этом пресс-секретарь Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала в эфире Еспресо.

"Чтобы обойти ПВО, нужно знать, где оно находится. Они высчитывают логику износа противовоздушной обороны и пытаются сделать средства поражения максимально неприметными для средств ПВО, то есть сделать невозможным их обнаружение. Именно поэтому долгое время дежурили подводные ракетоносители", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, обнаружение этих пусков для нашей системы ПВО усложнено. Кроме того, враг использует маневрирование ракетами - многократное изменение траектории с использованием особенностей ландшафта.

"Они пытаются подстроиться, чтобы наши ПВО не были способны выявить сам факт запуска", – добавила Гуменюк.