Гуменюк рассказала, как уничтожение штаба ЧФ РФ повлияло на военно-морскую деятельность врага

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

Очевидно, что есть определенный сумбур в руководстве после уничтожения штаба ЧФ РФ. Потому что использование ракетоносителей было бессистемным и бессмысленным. Они выходили, заходили, маневрировали непонятными маршрутами с неоправданным расходом топлива, без реализации задач. Наращивали присутствие кораблей, корректировали, заменяли друг друга. , то есть демонстрировали готовность. Но все же были применены для убеждения, что управление существует, что руководство на месте и флот может быть боеспособным", - отметила Гуменюк.

По ее словам, можно констатировать, что наблюдается затишье военно-морской деятельности врага.

"Корабли сейчас больше прячутся, выискивая для себя места безопасности для базирования и пребывания в Черном море. А проведение учений, которые обязательны для поддержания боеспособности флота, мы не наблюдаем", - подчеркнула Гуменюк.