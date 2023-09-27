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Гуменюк рассказала, как уничтожение штаба ЧФ РФ повлияло на военно-морскую деятельность врага

27 сентября, 2023 среда
08:22
Война с Россией

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что после уничтожения штаба ЧФ РФ наблюдается затишье военно-морской деятельности врага

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

Очевидно, что есть определенный сумбур в руководстве после уничтожения штаба ЧФ РФ. Потому что использование ракетоносителей было бессистемным и бессмысленным. Они выходили, заходили, маневрировали непонятными маршрутами с неоправданным расходом топлива, без реализации задач. Наращивали присутствие кораблей, корректировали, заменяли друг друга. , то есть демонстрировали готовность. Но все же были применены для убеждения, что управление существует, что руководство на месте и флот может быть боеспособным", - отметила Гуменюк.

По ее словам, можно констатировать, что наблюдается затишье военно-морской деятельности врага.

"Корабли сейчас больше прячутся, выискивая для себя места безопасности для базирования и пребывания в Черном море. А проведение учений, которые обязательны для поддержания боеспособности флота, мы не наблюдаем", - подчеркнула Гуменюк.

  • 22 сентября во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Вооруженные силы Украины подтвердили поражение штаба Черноморского флота РФ в Севастополе.
  • Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил , что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них - российские генералы. Также в этом комментарии он отказался называть какой ракетой был поражен вражеский объект.
  • Во время атаки на штаб Черноморского флота были использованы ракеты Storm Shadow, предоставленные Украине Великобританией.
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