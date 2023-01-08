О ситуации на Кинбурнской косе Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг", рассказала в эфире телемарафона.

Ситуация достаточно сложная. Опять же, и погода не способствует такому легкому завершению и кратковременности этой операции. Так же это связано с Кинбурнской косой. Потому что продолжается там присутствие врага, продолжаются атаки на противоположный берег. Так же с островами еще продолжается боевая работа и контроля абсолютного нет ни одна из сторон. Это и есть линия разграничения, линия фронта, где идут бои", - рассказала Наталья Гуменюк.

Она резюмировала, что сейчас практически на всем Левом берегу Днепра ведется боевая работа, а на фронте Юга защитники ежедневно уничтожают мощь врага в тылу.

Напомним, подробно об обстановке на Кинбурнской косе по состоянию на 24 декабря рассказал в своей колонке для Эспрессо военный эксперт Сергей Згурец.

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