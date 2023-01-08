Гуменюк рассказала, что мешает проведению операции по освобождению Кинбурнской косы
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что ни одна из сторон не имеет полного контроля над Кинбурнской косой, враг обстреливает оттуда противоположный берег, операции по освобождению также мешает погода
О ситуации на Кинбурнской косе Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг", рассказала в эфире телемарафона.
Ситуация достаточно сложная. Опять же, и погода не способствует такому легкому завершению и кратковременности этой операции. Так же это связано с Кинбурнской косой. Потому что продолжается там присутствие врага, продолжаются атаки на противоположный берег. Так же с островами еще продолжается боевая работа и контроля абсолютного нет ни одна из сторон. Это и есть линия разграничения, линия фронта, где идут бои", - рассказала Наталья Гуменюк.
Она резюмировала, что сейчас практически на всем Левом берегу Днепра ведется боевая работа, а на фронте Юга защитники ежедневно уничтожают мощь врага в тылу.
- Напомним, подробно об обстановке на Кинбурнской косе по состоянию на 24 декабря рассказал в своей колонке для Эспрессо военный эксперт Сергей Згурец.
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