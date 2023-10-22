Гуменюк раскрыла задачу ВСУ на левобережье Херсона

Об этом рассказала в телемарафоне руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Комментируя аналитиков Института изучения войны, она сказала, что нельзя говорить об этом уверенно, потому что это анализ о возможной операции Вооруженных Сил Украины на левом берегу Херсонщины. А заявления российских военных корреспондентов тоже не являются доказательствами.

"Мы говорим, что наша боевая работа ведется на разных направлениях, разными способами. О продвижении в таких масштабах речь не идет, речь идет о боевой работе, которая может быть провозглашена только тогда, когда есть закрепленный результат", - сказала Гуменюк.

Военная отметила, что нужно очистить часть левого берега, чтобы "уменьшить страдания" правого, остающегося под прицелом рашистов.

"Опора осуществляется на контрбатарейную борьбу, поскольку есть задача вычистить часть территории левого берега от врага, чтобы облегчить жизнь правому берегу. Оккупационные войска продолжают его обстрелы, атаки с воздуха очень мощные, поэтому наша задача - облегчить жизнь мирному населению", - рассказала руководительница пресс-центра.

Гуменюк сказала, что звучавшие ранее заявления мешают боевой деятельности и действия возле какого-то населенного пункта без утверждения не считаются законченными.

"Уже неоднократно было прояснено, что работа вокруг какого-либо населенного пункта без закрепления не считается завершенной. Поэтому не спешим и доверять военным, которые ее делают", - добавила Гуменюк.

Операция на левобережье Херсона

14 и 15 сентября украинские военные форсировали Днепр, предположительно, чтобы закрепить позиции и подготовиться к наступлению на левый берег Херсонской области. Россияне утверждают, что ВСУ готовятся форсировать Днепр еще с июля.

20 сентября в Генштабе ВСУ рассказали о новых плацдармах Сил обороны на левом берегу Днепра.

В Институте изучения войны заявили, что подразделения двух украинских бригад морской пехоты, вероятно, 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег реки Херсонской области.

20 октября ISW констатировал, что украинское наступление на левом берегу Днепра в Херсонской области кажется масштабнее, чем те рейды, которые были ранее. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ сохраняют присутствие вдоль береговой линии Днепра и возле Антоновского моста. В этот же день в Херсонскую область приехал Зеленский, где провел совещание и вручил награды.

21 октября ISW рассказали, что в ВСУ продолжают вести более масштабные, чем обычно, наземные операции на левом берегу Херсонской области. В частности, украинские бойцы ведут бои в селе Крынки.