Гуменюк: пуски с подводного ракетоносителя затрудняют обнаружение ПВО, уровень угрозы высок
В акватории Черного моря находится подводная российская лодка, снаряженная четырьмя крылатыми ракетами типа "Калибр"
Об этом сообщает начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в телемарафоне.
"Это значит, что враг пытается напрягать определенные наши направления для того, чтобы истощать нашу систему противовоздушной обороны. На днях, когда они также вывели ракетоноситель, атака происходила не с моря, а с северного направления, и применялись беспилотные ударные аппараты. Но наличие ракетоносителя" отвлекает противовоздушную оборону – понятно: он тоже под строгим контролем", - заявила Гуменюк.
Глава объединенного прессцентра подчеркнула, что в Черном море находится 9 российских кораблей, и среди них – этот ракетоноситель. Также один корабль разведывает надводную ситуацию в Азовском море.
"То есть ракетную опасность мы оцениваем как высокого уровня угрозы, поскольку пуск с подлодки усложняет обнаружение средствами противовоздушной обороны, и это означает, что от сигнала воздушной тревоги надо действовать очень оперативно", - добавила Гуменюк.
- По состоянию на вечер субботы, 19 августа, Россия вывела в море подводный ракетоноситель с 4 "калибрами".
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