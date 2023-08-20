Об этом сообщает начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в телемарафоне.

"Это значит, что враг пытается напрягать определенные наши направления для того, чтобы истощать нашу систему противовоздушной обороны. На днях, когда они также вывели ракетоноситель, атака происходила не с моря, а с северного направления, и применялись беспилотные ударные аппараты. Но наличие ракетоносителя" отвлекает противовоздушную оборону – понятно: он тоже под строгим контролем", - заявила Гуменюк.

Глава объединенного прессцентра подчеркнула, что в Черном море находится 9 российских кораблей, и среди них – этот ракетоноситель. Также один корабль разведывает надводную ситуацию в Азовском море.

"То есть ракетную опасность мы оцениваем как высокого уровня угрозы, поскольку пуск с подлодки усложняет обнаружение средствами противовоздушной обороны, и это означает, что от сигнала воздушной тревоги надо действовать очень оперативно", - добавила Гуменюк.