Гуменюк прокомментировала информацию о вероятной высадке ВСУ на левобережье Херсонщины
Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала информацию от Института изучения войны о возможной высадке ВСУ на левобережье Херсонщины и посоветовала специалистам ISW набраться терпения
Соответствующее заявление она обнародовала в эфире телемарафона.
Спикер не подтвердила и не опровергла данные ISW и отметила необходимость информационной тишины ради безопасности наших военных.
"Я хочу, чтобы все понимали, что очень сложная работа проводится, когда действительно нужно пересечь такое препятствие, как Днепр. Когда линия фронта проходит по такой широкой, мощной реке. Поэтому условия военной операции требуют информационной тишины до тех пор, пока это не будет достаточно безопасно для наших военных, поэтому здесь нужно набраться терпения даже лучшим "студентам" Института исследования войны", - говорит Гуменюк.
- Аналитики Института изучения войны докладывали о наличии достаточных доказательств высадки украинских сил на левом берегу Днепра в Херсонской области.
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