Соответствующее заявление она обнародовала в эфире телемарафона.

Спикер не подтвердила и не опровергла данные ISW и отметила необходимость информационной тишины ради безопасности наших военных.

"Я хочу, чтобы все понимали, что очень сложная работа проводится, когда действительно нужно пересечь такое препятствие, как Днепр. Когда линия фронта проходит по такой широкой, мощной реке. Поэтому условия военной операции требуют информационной тишины до тех пор, пока это не будет достаточно безопасно для наших военных, поэтому здесь нужно набраться терпения даже лучшим "студентам" Института исследования войны", - говорит Гуменюк.