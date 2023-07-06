Об этом Гуменюк рассказала в четверг, 6 июля, в телемарафоне.

По ее словам, этой ночью Россия задействовала, по меньшей мере, 6 ракетоносителей с залпом в 36 ракет "Калибр". Три из которых надводные, еще три – подводные

"Я подчеркиваю, что 2500 км - это расстояние, которое может преодолеть "калибр", выпущенный из моря и покрывающий фактически всю территорию Украины", - отметила она.

Пресс-секретарь подчеркнула, что последствия атаки по Львову могут быть как от попадания, так и от сбития ракет, обломков.

"Из опыта можем отметить, что такие последствия могут быть как от непосредственного попадания, так и во время боевой работы, когда над городом происходят сбития ракет, и обломки также могут навредить. Поэтому мы всегда подчеркиваем, что даже если вы очень верите в нашу ПВО , необходимо переходить в укрытие обязательно, в какой бы части Украины вы ни находились", - сообщила Гуменюк.