Гуменюк о ночном обстреле: Россия задействовала по меньшей мере 6 ракетоносителей, Львов атаковали "калибрами"
Начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что "калибр", выпущенный из моря, может преодолеть 2,5 тыс. км, поэтому он покрывает практически всю территорию Украины. Таким образом, она прокомментировала ночную атаку РФ по Львову
Об этом Гуменюк рассказала в четверг, 6 июля, в телемарафоне.
По ее словам, этой ночью Россия задействовала, по меньшей мере, 6 ракетоносителей с залпом в 36 ракет "Калибр". Три из которых надводные, еще три – подводные
"Я подчеркиваю, что 2500 км - это расстояние, которое может преодолеть "калибр", выпущенный из моря и покрывающий фактически всю территорию Украины", - отметила она.
Пресс-секретарь подчеркнула, что последствия атаки по Львову могут быть как от попадания, так и от сбития ракет, обломков.
"Из опыта можем отметить, что такие последствия могут быть как от непосредственного попадания, так и во время боевой работы, когда над городом происходят сбития ракет, и обломки также могут навредить. Поэтому мы всегда подчеркиваем, что даже если вы очень верите в нашу ПВО , необходимо переходить в укрытие обязательно, в какой бы части Украины вы ни находились", - сообщила Гуменюк.
- В ночь на 6 июля во Львовской области произошли несколько взрывов. В результате обстрела повреждены многоквартирный дом, школа, общежития и офис в облцентре, четыре человека погибли, травмированы по меньшей мере девять. Больше о ночной атаке читайте здесь .
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