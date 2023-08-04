Гуменюк предполагает, что взрывы во временно оккупированной Феодосии могут повториться

Об этом информирует представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "Радио Свобода" .

Военная отметила, что взрывы, прогремевшие ночью в Феодосии, напоминают недавно произошедшие вблизи Севастополя.

"Понятно, что они будут защищать это направление. И понятно, что логистика врага сосредоточена в определенной степени в этих местах. И обеспечение горюче-смазочными материалами - это очень важный компонент боевой готовности. И поэтому "хлопок" будет цвести. И это неизбежно", – сказала Гуменюк.

Сообщается, что в Феодосии российские оккупанты построили крупное нефтяное депо, где могут держать огромные запасы для своего Черноморского флота.

При этом спикер не исключает, что взрывы возле Новороссийска в Краснодарском крае России могут быть провокацией.

Напомним, что в ночь с 3 на 4 августа во временно оккупированном Крыму, Феодосия, раздались взрывы. В минобороны России обвинили Украину в атаке дронами.

Что известно об обстрелах Крыма

17 июля под утро прогремели взрывы на Крымском мосту, после чего оккупационные власти заявили о "чрезвычайном событии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о якобы двух погибших.

18 июля российское минобороны снова обвинило Украину в атаке временно оккупированного Крыма беспилотниками.

В ночь на 19 июля в оккупированном россиянами Крыму местные жители слышали взрывы. Детонировал склад с боеприпасами на Старокрымском полигоне.

20 июля кафиры обвинили Украину в атаке дрона на Крым. Якобы повреждены 4 админздания и погиб подросток.

22 июля кафиры сообщили об атаке объектов инфраструктуры полуострова беспилотниками: горела нефтебаза в поселке Октябрьское и детонировал склад боеприпасов на расположенном там аэродроме. Было приостановлено движение по железной дороге.

24 июля оккупационные власти Крыма заявили об атаке украинских БПЛА на склад боеприпасов в Джанкойском районе и эвакуации близлежащих сел.

В пятницу, 28 июля, в оккупированном Севастополе в Казачьей бухте взорвался склад боеприпасов кафиров. В ГУР сообщают о диверсии

Также украинские силы продолжают наносить удары по логистическим путям россиян, чтобы разрушить их планы и поставки между Крымом и материком. В частности, утром 29 июля была произведена воздушная атака ВСУ по Чонгарскому мосту.

1 августа в Крыму прогремели взрывы, предположительно, в районе Балаклавы, где расположена база военно-морского флота РФ, ТЭЦ и склады боеприпасов и техники оккупантов.

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил , что Военно-морские силы ВСУ не причастны к атаке на корабли Черноморского флота РФ "Сергей Котов" и "Василий Быков".

3 августа секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил причастность Службы безопасности Украины к двум операциям по подрыву Керченского моста в Крыму.