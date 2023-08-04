Гуменюк предполагает, что взрывы во временно оккупированной Феодосии могут повториться
На временно оккупированной Феодосийской территории возможны повторные взрывы, подобные тем, которые произошли сегодня ночью. Там расположено нефтяное депо россиян
Об этом информирует представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "Радио Свобода" .
Военная отметила, что взрывы, прогремевшие ночью в Феодосии, напоминают недавно произошедшие вблизи Севастополя.
"Понятно, что они будут защищать это направление. И понятно, что логистика врага сосредоточена в определенной степени в этих местах. И обеспечение горюче-смазочными материалами - это очень важный компонент боевой готовности. И поэтому "хлопок" будет цвести. И это неизбежно", – сказала Гуменюк.
Сообщается, что в Феодосии российские оккупанты построили крупное нефтяное депо, где могут держать огромные запасы для своего Черноморского флота.
При этом спикер не исключает, что взрывы возле Новороссийска в Краснодарском крае России могут быть провокацией.
Напомним, что в ночь с 3 на 4 августа во временно оккупированном Крыму, Феодосия, раздались взрывы. В минобороны России обвинили Украину в атаке дронами.
Что известно об обстрелах Крыма
17 июля под утро прогремели взрывы на Крымском мосту, после чего оккупационные власти заявили о "чрезвычайном событии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о якобы двух погибших.
18 июля российское минобороны снова обвинило Украину в атаке временно оккупированного Крыма беспилотниками.
В ночь на 19 июля в оккупированном россиянами Крыму местные жители слышали взрывы. Детонировал склад с боеприпасами на Старокрымском полигоне.
20 июля кафиры обвинили Украину в атаке дрона на Крым. Якобы повреждены 4 админздания и погиб подросток.
22 июля кафиры сообщили об атаке объектов инфраструктуры полуострова беспилотниками: горела нефтебаза в поселке Октябрьское и детонировал склад боеприпасов на расположенном там аэродроме. Было приостановлено движение по железной дороге.
24 июля оккупационные власти Крыма заявили об атаке украинских БПЛА на склад боеприпасов в Джанкойском районе и эвакуации близлежащих сел.
В пятницу, 28 июля, в оккупированном Севастополе в Казачьей бухте взорвался склад боеприпасов кафиров. В ГУР сообщают о диверсии
Также украинские силы продолжают наносить удары по логистическим путям россиян, чтобы разрушить их планы и поставки между Крымом и материком. В частности, утром 29 июля была произведена воздушная атака ВСУ по Чонгарскому мосту.
1 августа в Крыму прогремели взрывы, предположительно, в районе Балаклавы, где расположена база военно-морского флота РФ, ТЭЦ и склады боеприпасов и техники оккупантов.
Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил , что Военно-морские силы ВСУ не причастны к атаке на корабли Черноморского флота РФ "Сергей Котов" и "Василий Быков".
3 августа секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил причастность Службы безопасности Украины к двум операциям по подрыву Керченского моста в Крыму.
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