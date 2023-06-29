Об этом начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире национального марафона.

"Учитывая наш опыт по Антоновскому мосту, вдоль Каховской ГЭС, тактика действий оккупантов нам понятна. Мы знаем, что именно они будут делать, как будут пытаться обустроить альтернативу. Враг тоже осведомлен о том, что мы будем методично работать и по этой переправе. Понятно , что это усложняет им логистику, поставки, но при этом оккупанты будут продолжать ремонтировать мост, так же как они поступали во время нашей работы по освобождению правобережья над мостами через Днепр", - отметила военная.

Гуменюк отмечает, что российские войска попали в сложные условия, потому что происходящие на линии фронта события происходят на суше, а мост в глубоком тылу самих оккупантов.

"Они снова и снова будут страдать из-за того, что он не работает полноценно. Потому что альтернативный путь через Армянск гораздо ближе к позициям Сил обороны, и оккупанты осознают, что там огневой контроль также мощный. Можем сказать, что повреждение Чонгарского моста - это предпосылки к создание тех положительных новостей, к которым мы приближаемся", - подытожила начальница прессцентра.

Взрыв на Чонгарском мосту

В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма.

По данным херсонского коллаборанта Владимира Сальдо, удар был якобы английской ракетой Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие, а жертв среди людей нет. Позже он пригрозил ударами по мостам в Одесской области.

В ГУР сказали, что это планомерная работа Сил обороны и партизан, ожидающих возвращения украинской власти в Крым. Российские захватчики построили понтонную переправу сразу после удара по Чонгарскому мосту, соединяющему временно оккупированный Крым с Украиной.

Министерство обороны Великобритании отметило , что удары по мостам под Чонгаром на въезде в Крым существенно усложнили логистику для российских оккупантов в Запорожской области. Об этом свидетельствуют их скорые темпы построения понтонной переправы.

28 июня в эфире телеканала "Еспресо" Гуменюк рассказала , что после подрыва Чонгарского моста враг пытается использовать альтернативный путь, ведущий через Армянск.