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Гуменюк: оккупанты роют окопы в Крыму, чтобы российский десант не убежал домой

6 апреля, 2023 четверг
11:13
война с Россией

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк считает, что оккупанты окопы в Крыму роют, чтобы российский десант не скрылся

Об этом сообщает в телемарафоне Наталья Гуменюк.

"По личному моему мнению, это скорее всего, заграждение от того десанта, который они могут решиться взорвать, чтобы он не убежал домой, там где они пока считают свой дом. То есть помочь непосредственно против десанта эти окопы вряд ли смогут, исходя из того, что, наверное, многие украинцы точно знают, как держатся песчаные сооружения на побережье Крыма. Мы это хорошо помним и поиграемся в песочек в другой раз", - рассказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга.

Гуменюк отмечает, что российские войска очень тесно привязаны к классическим методикам, а креативное мышление для них не присуще.

"Именно для командования сил обороны и вообще Вооруженных Сил Украины присуще креативное решение, поэтому их классический способ решения вопроса, который предусмотрен учебниками многих десятилетий назад 20-го века не поможет", - пояснила Гуменюк.

Руководитель прессцентра добавила, что рашисты действуют по схеме: "Нужно рыть окопы там, где может пойти десант – роем! Что будем – не знаем, но раем".

  • 29 марта Генштаб написал , что в районе Армянска и Джанкой на территории временно оккупированного Крыма россияне в дальнейшем строят фортификационные сооружения и окопы, активно привлекая к этому местных жителей.
  • Россияне создают НДС в Крыму в рамках подготовки к боевым действиям на полуострове, а также для охраны награбленного имущества и собственной безопасности.
  • В Минреинтеграции заявили, что среди крымчан растут проукраинские настроения: на улицах временно оккупированного Крыма увеличилось количество желтых лент , патриотических открыток с антивоенными призывами.
  • Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил , что война будет продолжаться до того момента, пока не будет освобождена вся территория Украины. Между тем, чтобы оказаться в Крыму, украинской армии понадобится около полугода.
  • На временно оккупированном побережье Крыма от Евпатории до Заозерного решисты выкопали около восьми километров окопов.
Россия
Крым
военные силы Украины
оккупированные территории
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