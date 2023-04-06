Об этом сообщает в телемарафоне Наталья Гуменюк.

"По личному моему мнению, это скорее всего, заграждение от того десанта, который они могут решиться взорвать, чтобы он не убежал домой, там где они пока считают свой дом. То есть помочь непосредственно против десанта эти окопы вряд ли смогут, исходя из того, что, наверное, многие украинцы точно знают, как держатся песчаные сооружения на побережье Крыма. Мы это хорошо помним и поиграемся в песочек в другой раз", - рассказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга.

Гуменюк отмечает, что российские войска очень тесно привязаны к классическим методикам, а креативное мышление для них не присуще.

"Именно для командования сил обороны и вообще Вооруженных Сил Украины присуще креативное решение, поэтому их классический способ решения вопроса, который предусмотрен учебниками многих десятилетий назад 20-го века не поможет", - пояснила Гуменюк.

Руководитель прессцентра добавила, что рашисты действуют по схеме: "Нужно рыть окопы там, где может пойти десант – роем! Что будем – не знаем, но раем".