Об этом она сказала в комментарии "Общественному ".

"Позиция военного командования заключается в том, что побережье Черного моря — это все-таки линия охраны и обороны, а также линия чрезвычайной опасности. Мы понимаем, что российские корабли находятся достаточно далеко от берегов, контролируемых Украиной сегодня, но исключать вероятность высадки вражеского десанта не может никто", - заявила Гуменюк.

Также она отметила высокую минную опасность, особенно после срыва "зернового соглашения".

"Более 30 мин с начала этого года уже вынесло к побережью в нашей зоне ответственности, а это Николаевщина, Одесщина и Херсонщина", - отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

"Нужно также понимать, что последствия от подрыва Каховской ГЭС еще не полностью исчерпаны, поскольку мусор может залегать на глубине, или среди дрейфующих в море островов мусора", - добавила она.