Гуменюк объяснила, почему военные считают открытие пляжей в Одесской области нецелесообразным
Представительница "ОК Юг" Наталья Гуменюк заявила, что полное открытие пляжей в Одесской области к бархатному сезону неуместно. В Черном море находятся корабли РФ
Об этом она сказала в комментарии "Общественному ".
"Позиция военного командования заключается в том, что побережье Черного моря — это все-таки линия охраны и обороны, а также линия чрезвычайной опасности. Мы понимаем, что российские корабли находятся достаточно далеко от берегов, контролируемых Украиной сегодня, но исключать вероятность высадки вражеского десанта не может никто", - заявила Гуменюк.
Также она отметила высокую минную опасность, особенно после срыва "зернового соглашения".
"Более 30 мин с начала этого года уже вынесло к побережью в нашей зоне ответственности, а это Николаевщина, Одесщина и Херсонщина", - отметила пресс-секретарь ОК "Юг".
"Нужно также понимать, что последствия от подрыва Каховской ГЭС еще не полностью исчерпаны, поскольку мусор может залегать на глубине, или среди дрейфующих в море островов мусора", - добавила она.
- 7 августа в Одесской ОВА заявили, что готовы предоставить людям доступ к пляжам , поскольку качество воды в Черном море стабилизировалось.
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