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Главная Война с Россией Гуменюк объяснила, как РФ пытается скрывать от ВСУ корабли вблизи Крыма

Гуменюк объяснила, как РФ пытается скрывать от ВСУ корабли вблизи Крыма

22 сентября, 2023 пятница
11:42
Война с Россией

Российские силы создали буферную зону в районе Керченского пролива в Черном море, пытаясь скрыть свои корабли

Об этом сообщает спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Враг пытается скрыть российские военные корабли за гражданскими судами от потенциальных атак украинских дронов и ракет.

"Тот самый смотровой райончик, который они образовали неподалеку от Керченского пролива якобы для осмотра гражданских судов, является фактически буферной зоной, где они накапливают гражданские суда, чтобы иметь такое заграждение. Как они всегда пользуются гражданским населением, так и гражданским судоходством", - рассказала военная. .

По словам Гуменюк, противник передислоцировал большие десантные корабли в Новороссийск. Туда курсируют катера Черноморского флота РФ и русской пограничной службы.

Также российские войска уже понимают, что крымские бухты, в частности в Севастополе, уже не столь безопасны.

Что известно об ударах ВСУ по Черноморскому флоту РФ

В сентябре покушения на уничтожение Черноморского флота РФ набрали обороты. 3 сентября украинские военные ликвидировали катер окупантов "Тунец" в Черном море при попытке высадки вражеского десанта, уничтожив при этом шестерых российских окупантов.

Очередной удачной охотой украинских бойцов на россиян в море стал удар по севастопольскому морскому заводу во временно оккупированном Крыму 13 сентября. Спутниковые снимки показали, что крылатые ракеты, вероятно, Storm Shadow, попали в большой десантный корабль "Минск" и, что важнее, поразили дизельную подлодку проекта "Варшавянка "Ростов-на-Дону". Следует заметить, что воздушная атака субмарина противника – редкая операция в истории войн Спецназовцы рассказали о деталях операции и уничтожении двух российских судов.

14 сентября в Евпатории СБУ совместно с ВМС провели спецоперацию и ударили по российскому комплексу ПВО "Триумф".

Вечером воскресенья, 17 сентября, во временно оккупированном Севастополе и на мысе Фиолент якобы раздались взрывы.

20 сентября ВСУ нанесли удачный удар по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи временно оккупированного Севастополя.

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російська армія
военные силы Украины
окупанти
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