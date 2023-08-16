Гуменюк об оккупантах в Крыму: "Они понимают, что им осталось недолго находиться в этих пунктах базирования"
Во временно оккупированном Крыму преобладают панические настроения. Российские военные понимают, что им осталось недолго находиться в этих пунктах базирования
Об этом сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телеканала FREEДОМ .
"Общее настроение в Крыму достаточно паническое, потому что они осознают, что продвижение Сил обороны Украины уже не остановить, оно неотвратимо. И можно говорить о том, что те моменты эвакуации, которые они наблюдают в гражданской среде, на них тоже влияют достаточно мощно" , – заявила она.
Также демотивирует российских военных "эвакуация" оккупационными властями своих ценностей, отметила Гуменюк.
"Влияет и то, что коллаборанты и оккупационные власти вывезли уже все свои ценности и продолжают "пилить бюджет", демонстрируя, что после меня хоть потоп. Это все создает ощущения, в частности у контингента военного, который находится сейчас на оставшемся им Крымском полуострове". недолго находиться в этих пунктах базирования", – рассказала представитель ОК "Юг".
Гуменюк предположила, что окупантов, вероятно, перебросят из Крыма на Запорожское направление или на Донбасс.
"Там им придется участвовать в очень активных боевых действиях. Потому что даже при том, что у них очень большой потенциал, он слишком быстро тратится на поле боя", — резюмировала она.
- По данным ВМСУ, после атак морских дронов и повреждения кораблей российский флот в Черном море пытается удержаться подальше от базы в Севастополе в оккупированном Крыму.
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