Об этом сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телеканала FREEДОМ .

"Общее настроение в Крыму достаточно паническое, потому что они осознают, что продвижение Сил обороны Украины уже не остановить, оно неотвратимо. И можно говорить о том, что те моменты эвакуации, которые они наблюдают в гражданской среде, на них тоже влияют достаточно мощно" , – заявила она.

Также демотивирует российских военных "эвакуация" оккупационными властями своих ценностей, отметила Гуменюк.

"Влияет и то, что коллаборанты и оккупационные власти вывезли уже все свои ценности и продолжают "пилить бюджет", демонстрируя, что после меня хоть потоп. Это все создает ощущения, в частности у контингента военного, который находится сейчас на оставшемся им Крымском полуострове". недолго находиться в этих пунктах базирования", – рассказала представитель ОК "Юг".

Гуменюк предположила, что окупантов, вероятно, перебросят из Крыма на Запорожское направление или на Донбасс.

"Там им придется участвовать в очень активных боевых действиях. Потому что даже при том, что у них очень большой потенциал, он слишком быстро тратится на поле боя", — резюмировала она.