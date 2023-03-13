Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Гуменюк о вероятности новой атаки: штормовая погода заставляет РФ завести ракетоносители в пункты базирования

Гуменюк о вероятности новой атаки: штормовая погода заставляет РФ завести ракетоносители в пункты базирования

13 мартa, 2023 понедельник
05:20
война с Россией

Вероятность новой ракетной атаки России по Украине отсрочена из-за шторма в море

Об этом сказала руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"В настоящее время море на нашей стороне - штормовая погода заставляет завести ракетоносители в пункты базирования, но мы знаем, что по меньшей мере один надводный ракетоноситель снаряжен и готов - это восемь ракет типа "Калибр", - сообщила речница.

Гуменюк отметила, что вероятность нового ракетного обстрела России пока отсрочена, но остается высокой.

"На данный момент можем сказать, что немного отсрочена вероятность ракетной атаки, но остается большой. Поскольку ракетоносителя достаточно двух-трех часов, чтобы оказаться на боевом курсе. Шторм не является таким критическим, чтобы он не получился", - уточнила она.

  • В ночь на 9 марта российские войска массированно атаковали Украину. Были попадания по критической инфраструктуре, а также погибшие и раненые.
  • По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, массированный ракетный удар 9 марта был проверкой россиян, прибыли ли в Украину ЗРК Patriot.
Россия
Военные новости
Читайте также:
Сергій Кривонос
11 мартa, 2023 суббота
Бахмут нужно было сдавать еще три недели назад, - генерал Кривонос
ЗСУ
12 мартa, 2023 воскресенье
Генштаб: РФ нанесла по Украине 12 авиационных и 5 ракетных ударов, а ВСУ отразили 92 вражеских атаки на 5 направлениях
11 мартa, 2023 суббота
Медведев предложил изменить название Украины
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.05
    Покупка 38.05
    Продажа 38.9
  • EUR
    Покупка 39.86
    Продажа 40.82
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
13 мартa
06:39
Украинские воины отбили 102 атаки российской армии, а в Донецкую область враг доставляет узников, среди них женщины, - Генштаб
05:48
Скандал с Шевченковской премией: глава Комитета сложил полномочия
00:57
минкульт
Минкульт поможет группе TVORCHI поехать в промотур "Евровидение" и выступить в Найроби
00:34
"На грани смерти": Саакашвили рассказал о состоянии своего здоровья
2023, воскресенье
12 мартa
23:54
"Позаботьтесь сначала о себе": премьер Грузии раскритиковал Зеленского за поддержку протестов в Тбилиси
23:16
В Молдове пророссийскую партию обвинили в провокациях и попытках дестабилизации ситуации в стране
22:52
Индия решила соблюдать условия ограничения цен на российскую нефть, - Bloomberg
22:13
Азербайджан
В Азербайджане идет операция по разоблачению шпионской сети Ирана
21:59
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Силы РФ у Бахмута планируют развернуться на север. Колонка Сергея Згурца
21:52
Эксклюзив
Дана Яровая с защитником Украины
Разведывательные дроны Минобороны должно покупать и может это делать, - Дана Яровая
21:42
Есть движение на укрепление нашей духовной независимости, - Зеленский
21:20
Meta может заблокировать канадцам доступ к новостному контенту
21:05
Владимир Вернадский
Этот день в истории: родился Владимир Вернадский, создана Украинская национальная армия (УНА)
20:43
Зеленский присвоил звание Героя Украины воину, расстрелянному за слова "Слава Украине!"
20:36
Parimatch приостанавливает свою деятельность в Украине
20:33
Митрополит УПЦ МП Павел стоит перед шлагбаумом в Лавре
"Апокалипсис начинается с Украины": митрополит УПЦ МП Павел отреагировал на требование полностью выселиться из Лавры
20:17
Обновлено
СБУ окончательно подтвердила личность расстрелянного после слов "Слава Украине!"
20:04
OPINION
Язык языка
19:48
СБУ окончательно подтвердила личность расстрелянного после слов "Слава Украине!"
19:38
Александр Лукашенко
Лукашенко впервые за 17 лет прилетел в Иран
19:32
Интервью
Армия Беларуси усиленно готовится к войне и это очень плохо, - Санников
19:30
В Херсонской области на месяц отменят сухой закон
19:08
Оккупанты в Херсонской области пытаются перепродавать украденную технику местным, — Генштаб
18:32
Обновлено
Россияне шантажируют разработчиков украинской игры S.T.A.L.K.E.R.2 и требуют извинений, в компании отреагировали
18:06
OPINION
Вадим Денисенко
Туповатая империя воров
17:57
Протестующие в Молдове поставили ультиматум о компенсации счетов за энергоресурсы
17:36
Интервью
Участие Китая в войне очень дискуссионно и неоднозначно, - Марк Фейгин
17:00
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 17-го тура
16:58
Ров на границе Украины и Молдовы
Санду отреагировала на появление траншей вдоль границы с Украиной
16:56
Обновлено
УПЛ: результаты и расписание всех матчей 17-го тура чемпионата Украины
16:53
Матеуш Моравецкий
Польша планирует обнародовать документы о коррупционном влиянии РФ на евродепутатов, - СМИ
16:46
Эксклюзив
ВСУ уничтожили под Бахмутом такое количество россиян, которое могло бы попытаться повторно пойти на Киев, - эксперт Defense Express Киричевский
16:41
Во Франкфурте кавказец сломал челюсть бойцу ВСУ, находившемуся в Германии на реабилитации
16:33
Зеленский поздравил Петра Павела со вступлением в должность президента Чехии
16:27
Cиловики РФ провели обыск у делегата курултая Юнусова в Крыму
16:23
Последний ракетный обстрел РФ был проверкой, прибыли ли в Украину ЗРК Patriot, — Гуменюк
16:20
В Житомирской области офицер избил солдата в учебном центре, из-за чего был отстранен от службы
16:03
OPINION
Алексей Голобуцкий
Вучич хочет стать "европейским Кадыровым для Кремля"
15:53
"Шахтер" разбил "Кривбасс" и отобрал у "Днепра-1" лидерство в УПЛ
15:27
Эксклюзив
Россияне уничтожают животных целенаправленно, а в результате войны могут исчезнуть десятки видов, - соучредитель UAnimals
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV