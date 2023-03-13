Гуменюк о вероятности новой атаки: штормовая погода заставляет РФ завести ракетоносители в пункты базирования
Вероятность новой ракетной атаки России по Украине отсрочена из-за шторма в море
Об этом сказала руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"В настоящее время море на нашей стороне - штормовая погода заставляет завести ракетоносители в пункты базирования, но мы знаем, что по меньшей мере один надводный ракетоноситель снаряжен и готов - это восемь ракет типа "Калибр", - сообщила речница.
Гуменюк отметила, что вероятность нового ракетного обстрела России пока отсрочена, но остается высокой.
"На данный момент можем сказать, что немного отсрочена вероятность ракетной атаки, но остается большой. Поскольку ракетоносителя достаточно двух-трех часов, чтобы оказаться на боевом курсе. Шторм не является таким критическим, чтобы он не получился", - уточнила она.
- В ночь на 9 марта российские войска массированно атаковали Украину. Были попадания по критической инфраструктуре, а также погибшие и раненые.
- По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, массированный ракетный удар 9 марта был проверкой россиян, прибыли ли в Украину ЗРК Patriot.
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