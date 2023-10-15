Гуменюк о том, как работает Крымский мост: "Переходит в режим неработающего"

Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Еспресо".

"Крымский мост, как его называют оккупанты, снова переходит в режим неработающего, потому что его постоянно приходится перекрывать. Хотя оккупанты кичатся тем, что готовы его окончательно починить и завершить работы, но пропускная способность от этого не повышается", - отметила руководитель прессцентра.

Хлопковый сезон в Крыму продолжается, поэтому стимул выезжать для тех, кто приехал достаточно мощным, говорит Гуменюк.

"Трассы насыщены гражданским транспортом. Враг пытается разграничивать гражданский транспорт военным и именно так подтягивает силы и резервы из Крыма на Левый берег и Запорожское направление, поставляя туда усиление. Тем не менее, мосты они так и не могут использовать для движения тяжелой техники и перевозки боеприпасов . Там только живая сила может переезжать и небольшими партиями", - добавила Наталья Гуменюк.