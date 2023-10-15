Гуменюк о том, как работает Крымский мост: "Переходит в режим неработающего"
Оккупанты не могут использовать Крымский мост для движения тяжелой техники, его постоянно приходится перекрывать
Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Еспресо".
"Крымский мост, как его называют оккупанты, снова переходит в режим неработающего, потому что его постоянно приходится перекрывать. Хотя оккупанты кичатся тем, что готовы его окончательно починить и завершить работы, но пропускная способность от этого не повышается", - отметила руководитель прессцентра.
Хлопковый сезон в Крыму продолжается, поэтому стимул выезжать для тех, кто приехал достаточно мощным, говорит Гуменюк.
"Трассы насыщены гражданским транспортом. Враг пытается разграничивать гражданский транспорт военным и именно так подтягивает силы и резервы из Крыма на Левый берег и Запорожское направление, поставляя туда усиление. Тем не менее, мосты они так и не могут использовать для движения тяжелой техники и перевозки боеприпасов . Там только живая сила может переезжать и небольшими партиями", - добавила Наталья Гуменюк.
- Вечером 12 октября оккупационные власти Севастополя объявили воздушную тревогу, в местных пабликах писали о работе ПВО и якобы сбитой ракете.
- В пятницу, 13 октября, Служба безопасности совместно с Военно-морскими силами атаковали морскими дронами ракетоноситель "Буян" и корабль "Павел Державин" во временно захваченном Севастополе.
- 13 октября партизаны движения "Атеш" зафиксировали перемещение российской старой военной техники из Крыма.
- 14 октября в отчете американского Института изучения войны (ISW) отметили, что россияне готовятся к обороне в Крыму.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.35 Покупка 37.35Продажа 38.09
- EUR Покупка 39.61Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное