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Гуменюк назвала главные логистические пути врага из Крыма после повреждения Чонгарского моста

4 сентября, 2023 понедельник
18:03
Война с Россией

Российские войска столкнулись с проблемами с транспортными маршрутами, соединяющими временно оккупированную материковую Украину с Крымом. Большинство мостов, которые они использовали, повреждены, что не позволяет им перевозить тяжелую технику и вооружение

Об этом начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в Media Center Ukraine.

Основные мосты, которые получили повреждения и являются ключевыми для российских транспортно-логистических маршрутов, не могут быть восстановлены до полной мощности. Поэтому оккупанты вынуждены пользоваться во многих ситуациях трассой М-17, которая проходит по суше через Армянск.

"Поскольку повреждения, причиненные им, даже если "подлатаны", не соответствуют полностью пропускной способности. В частности, что касается тяжелой техники, вооружения и перевозки боеприпасов. Но в большинстве случаев, все же, используется трасса М-17", - рассказала Гуменюк.

На фото: траса М-17

На фото: трасса М-17
Скрин карты

Относительно трассы М-18, которая пролегает через Чонгарский мост, враг может им пользоваться только для перевозки личного состава, ведь тяжелые грузы переправа не выдержит.

Также Гуменюк отметила, что по Крымскому мосту иногда проходят железнодорожные перевозки, но автомобильное движение – чрезвычайно усложнено.

Удары по Чонгарскому мосту

В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма.

Утром 29 июля Силы обороны Украины нанесли новый успешный удар по Чонгарскому мосту. Информацию о точной работе ВСУ подтвердил Стратком вечером того же дня.

6 августа ракеты Сил обороны Украины поразили Чонгарский мост и мост через пролив Тонка, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой.

В Институте изучения войны считают удары ВСУ по мостам на ведущей в Крым оккупированной территории частью украинской кампании по перехвату для создания решающих контрнаступательных операций.

7 августа Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета, в эфире Еспресо сообщил, что Чонгарский мост пока закрыт, а по мосту в сторону Геническа уже двигаются небольшие БТРы оккупантов.

Крым
Херсонщина
оккупированные территории
окупанти
Армянск
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