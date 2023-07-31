Гуменюк: На юго-восточном направлении враг активизировал стратегическую авиацию, что может свидетельствовать о подготовке к ракетным ударам
Наталья Гуменюк, начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, капитан 1-го ранга, отметила, что противник пытается распределять между артиллерией и авиацией направления главных ударов
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
"На юге Украины у противника логистика существует, но она очень усложнена и замедлена. В условиях стремительного развития боевых событий такая логистика не отвечает тем потребностям, которые имеет вражеское войско", - отметила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.
Наталья Гуменюк добавила, что у захватчиков есть морально-психологические сложности, потому что, не получая материальную поддержку, они теряют и моральную.
Сейчас мы видим, что враги поднакопили боекомплект, переформатировали боеснабжение и пытаются распределять направления главных ударов между артиллерией и авиацией. Они сейчас активнее привлекают тактическую авиацию на юго-востоке, где очень мощно работают управляемые авиабомбы. Также сейчас мы видим и определенную активность стратегической авиации, что может свидетельствовать о подготовке к будущим ракетным ударам", - подытожила Гуменюк.
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