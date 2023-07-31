Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"В последнее время повысилось количество вражеских обстрелов, но количество снарядов противник использует значительно меньше, чем неделю назад. Враги сейчас пытаются бить по тем же направлениям, что и раньше, то есть Бериславское, Херсонское и Кизомысское, но более тщательно подбирая цели", - отметила начальница. объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Наталья Гуменюк добавила, что противник выбирает те направления для обстрелов, где видит опасность от наших сил обороны.

"Этой ночью 31 июля более 10 раз был обстрелян Херсон. Противник сосредоточился на этом направлении, которое ему кажется наиболее опасным. На Бериславщине продолжаются вражеские атаки управляемыми авиабомбами, а Кизоместское направление пока покрывают минометами", - сообщила Гуменюк.