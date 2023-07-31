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Гуменюк: На юге противник усилил обстрелы, но уменьшил количество снарядов, тщательно подбирая цели

31 июля, 2023 понедельник
11:09
Война с Россией

Наталья Гуменюк, начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины, капитан 1-го ранга, отметила, что враг наносит удары по Бериславскому, Херсонскому и Кизомысскому направлениям, потому что именно там видит опасность от украинских Сил обороны

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"В последнее время повысилось количество вражеских обстрелов, но количество снарядов противник использует значительно меньше, чем неделю назад. Враги сейчас пытаются бить по тем же направлениям, что и раньше, то есть Бериславское, Херсонское и Кизомысское, но более тщательно подбирая цели", - отметила начальница. объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Наталья Гуменюк добавила, что противник выбирает те направления для обстрелов, где видит опасность от наших сил обороны.

"Этой ночью 31 июля более 10 раз был обстрелян Херсон. Противник сосредоточился на этом направлении, которое ему кажется наиболее опасным. На Бериславщине продолжаются вражеские атаки управляемыми авиабомбами, а Кизоместское направление пока покрывают минометами", - сообщила Гуменюк.

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