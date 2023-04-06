Гуменюк: мы существенно потеснили врага на Кинбурнской косе

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Мы работаем достаточно успешно, о чем есть уже определенная информация. Но о наших успехах рассказывать еще рано, поэтому работа продолжается. А отчитываться будем немного позже. В общем могу отметить, что мы существенно потеснили врага на Кинбурнской косе. Хотя раз в два дня противник решается вытащить артиллерийскую установку, чтобы обозначить свое присутствие на западной части Кинбурнской косы и обстрелять Днепровско-Бугский лиман, намекая на контроль над морскими транспортными путями. Однако устойчивого пребывания врага там не фиксируется", - сказала начальник объединенного координационного пресс-центра. Украины.

Наталья Гуменюк добавила, что вражеские силы скапливаются поближе к материковой части, где и прячутся за местным населением.