Гуманитарный проект Common Help UA и Наркевичская община вместе с волонтерским движением с июля начали производить вкусную консервацию для людей, нуждающихся в поддержке

В просторном помещении, в котором волонтеры делают общее дело, властвует порядок, поражает хорошая организация работы, огромный склад готовой продукции, а еще – особая аура: чувствуется, что здесь работают с любовью и добром в сердце.

Сергей Грибок рассказывает: "До войны мы с нашей многодетной семьей проживали в Донецкой области. Работали, воспитывали детей, имели планы. Война забрала у нас возможность оставаться в родных домах, разрушила то, что мы строили годами. И заставила покинуть дорогие места. Так мы оказались на Хмельнитчине".

Подобные истории – и у Александра Судейченко из Луганской области, подруг Галины Сиренковой и Марии Пономаренко из Николаева.

Чуть-чуть обжившись на новом месте, почувствовав заботу местных, появилось желание тоже чем-то помогать. Идею изготовления консервации поддержал проект Common Help UA, Наркевичский поселковый совет, ООО "Наркевичский ЦЗ". А еще - местные жители: услышав об организации такой работы, начали делиться урожаем овощей, зелени, фруктов и ягод.

И закипела работа. Ассортимент продукции – разнообразен: маринованные огурцы, помидоры, кабачки, овощные салаты, вишневое, яблочное, сливовое варенье… Рецептами делились местные хозяйки, что-то "консерваторы" добавляли свое.

"Эта работа отгоняет печальные мысли, помогает ощущать свою потребность, дает возможность помогать людям, которые, как и мы, пострадали от войны", - делится Галина Сиренкова.

В подтверждение этих слов – подготовили для передачи 111 семьям внутренне перемещенных лиц наборы консерваций: по 6 банок с маринованными огурцами и кабачками, салат "Нежинский" и вишневое варенье.

Ольга Бойко, начальник отдела социальной защиты населения Наркевичского поселкового совета: "Каждая возможность помочь людям важна. Вместе с проектом Common Help UA мы поддержали идею изготовления консервации, и видим, что результат того заслуживает".

Среди тех, кто получил такой набор для семьи – Валентина: "Мы приехали сюда только с тем, что было на нас… Так что каждая помощь для нас важна, мы благодарим за это. Не все имеют сейчас возможность самостоятельно делать запасы на зиму, поэтому эта консервация очень нужна, знаем, что она сделана с любовью”.

Татьяна Поставная, финансовый директор ООО "Наркевичский ЦЗ": "Благодаря совместным усилиям мы становимся сильнее, мы приближаем победу. И на этом не будем останавливаться".