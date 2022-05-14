Об этом стало известно из перехваченного СБУ разговора двух коллаборантов.

"Бывшие официантки и вышибалы, назначенные РФ "руководителями" на временно оккупированной Херсонщине, уже планируют убегать в Крым. Из-за своего непрофессионализма они ведут регион к гуманитарному кризису и сами это понимают", - говорится в сообщении.

Между собой коллаборанты говорят о том, что в Херсонской области нет горючего, людям не выплачивают заработную плату и пенсию.



Также они упоминают, что люди погибают из-за отсутствия медикаментов.

Напомним, российская оккупационная "власть" пытается включить Херсон в состав РФ .

13 мая в селе Счастливцево Генического района оккупационные власти сообщили о начале так называемой переписи населения.

Российские оккупанты под видом "переписи населения" пытаются повторить сценарий 2014 года в Крыму.

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