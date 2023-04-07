Об этом сообщает один из инициаторов обращения народный депутат Наталья Пипа.

"Только что гуманитарный комитет единогласно поддержал мое постановление о расторжении договора с МП в Почаевской лавре!" - написала депутат в facebook.

По ее словам , многие годы территория Лавры фактически была оккупирована Россией – помещения заселены монахами и священниками (УПЦ МП), а в близлежащие села переселены граждане из РФ или ее сторонники.

Авторы инициативы апеллируют к закону Украины "О свободе совести и религиозных организациях", согласно которому культовые здания и имущество, являющиеся государственной собственностью, могут передаваться в поочередное пользование двум или более религиозным общинам по их взаимному согласию.

"Это вопрос национальной безопасности и обороны. Мы видим, что выполняется указ президента, потому что и Киево-Печерская лавра полностью переходит в управление государства, и есть законопроект, разработанный Кабмином. И здесь очень важно, чтобы наши сограждане, видящие возмутительные кадры избиения военнослужащих попами, направляли свою энергию на цивилизованные переходы в украинскую церковь", - отметила председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

Справка

Почаевская лавра – вторая после Киево-Печерской крупнейшая православная святыня Украины, расположенная в Тернопольской области. Это комплекс из 18 сооружений. В частности, на ее территории расположены Свято-Успенский собор и Почаевская духовная семинария. Лавра в Почаеве принадлежит государству, но с 2003 года была передана в бесплатное пользование УПЦ МП на 49 лет – до 2052 года.