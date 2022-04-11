Гуманитарный комитет поддержал постановление о ценности свободы слова во время военного положения
Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал проект постановления 7266 о ценности свободы слова во время военного положения
Об этом "Детектору медиа" сообщил нардеп "Европейской солидарности", член комитета Николай Княжицкий.
По словам Княжицкого, проект постановления "О ценности свободы слова, гарантиях деятельности журналистов и средств массовой информации во время действия военного положения" был поддержан большинством членов комитета.
Также комитет обратился в СНБО, Концерн РРТ, Нацсовет и МКИП за разъяснениями, на каких основаниях из цифрового эфира выключили Прямой, "Эспрессо" и 5 канал.
Ожидается, что на ближайшем заседании комитет рассмотрит вопросы отключения каналов, пригласив представителей вещателей, а также представителей концерна РРТ, Минкульта и Нацсовета.
4 апреля Концерн РРТ выключил "Еспресо" , Прямой и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы направили письма на этот счет президенту, СНБО, СБУ, Министерству обороны и Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания.
Каналы просят президента вмешаться и защитить "право журналистов, профессионально воюющих на информационном фронте, на профессию и свободу слова". Они требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.
- Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что не принимал решения об отключении телеканалов "Прямой", "5 канал" и "Эспрессо".
- Более 150 представителей украинской научной и культурной интеллигенции подписали письмо президенту Украины, Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания, Совету национальной безопасности и обороны, в котором выражают поддержку телеканалам "Еспресо", "Прямому" и 5-му и свободе слова в Украине, и требуют восстановить их вещание в цифровом эфире.
- Депутаты от "Евросолидарности" Николай Княжицкий, София Федына и Олег Синютка нашли в Ковеле концерн РРТ, выключивший из эфира Еспресо, Прямой и 5 канал, и попросили немедленно включить каналы.
- Политолог Игорь Рейтерович считает, что в решении отключения определенных каналов, среди которых "Еспресо", есть попытка установить тотальный контроль над информационным пространством.
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