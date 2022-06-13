Гуманитарный хаб "Восток – Запад" в Харькове передал более 640 тонн помощи

О деятельности волонтеров рассказала на своем ютуб-канале сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко, которая на днях побывала в Харькове.

Ирина Геращенко отмечает: люди, которые не покинули свои города и села, с оружием в руках защищают Украину или занимаются волонтерской помощью – это и есть настоящая новая элита нашего государства.

"Решили организовать собственный хаб в Харькове, и непосредственно все, что поступало на наш офис и склад во Львове, мы направляли сюда. За это время удалось направить львовской командой в Харьков 640 тонн гуманитарной помощи, более 400 тонн продуктов питания, более 80 тонн медицинских средств и медикаментов, средства гигиены и другие виды гуманитарной помощи, которую предоставляли все организации, причастные к этому. Закарпатская, Винницкая, Волынская, Полтавская, Черкасская, Киевская, Днепровская, Хмельницкая, Тернопольская, Черновицкая", – рассказывает народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", глава Харьковской организации партии Ирина Фриз.

По ее словам, помощь также оказывали Украинская греко-католическая церковь, диаспоры Германии, Польши, Венгрии, Италии.

" Лозунг нашего хаба был очень прост - сделай все, что ты можешь, там, где ты есть . И мы это делали " , - добавила Фриз .

"Часть мы развозили сами, часть через наши волонтерские дружеские организации, кое-что возили даже на передовую. Особенно поначалу, когда линия фронта была совсем рядом с городом, приходилось ездить в самые горячие точки. Мы честно работаем, потому что оказываем помощь тем, кому она больше всего нужна. Люди благодарны, мы помогаем нашим защитникам, они помогают нам", – сказал волонтер Дмитрий Панасенко.

"Наиболее популярные препараты - группа сердечных препаратов, группа для лечения кишечно-желудочного такта и противодиабетические. Это три главные группы, которые всегда собираем. Именно в этих препаратах есть потребность почти ежедневная", – рассказывает волонтер команды "Восток – Запад" с позывным Провизор.

"С первых дней войны были большие дыры в аптеках, не было фармацевтов, руководители заведений боялись просто открываться. Сейчас Харьков более или менее пришел в себя и работает стабильно. Поэтому наш фокус сейчас – это метро, подвалы", – добавил он.

"Вы не убежали от того, чтобы взять оружие и пойти защищать Украину, вы не убежали от ваших убеждений, вы не убежали от того, что как бы тебе ни было тяжело, нужно помогать тому, кто в этом нуждается, это наши ВСУ, это наши переселенцы, это Харьков", – поблагодарила волонтеров Ирина Геращенко.

"В нашей команде "Европейской Солидарности" – новая элита, это те, кто взял в руки оружие, это наши депутаты областные, городские, местные, которые защищают страну. Это наши региональные лидеры, которые демонстрируют лидерские качества, они сплачивают команды, они помогают своему региону", – отмечает Ирина Геращенко.

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