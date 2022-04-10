Гуманитарными коридорами 10 апреля удалось эвакуировать 2 824 человека, – Верещук
В течение суток 10 апреля удалось эвакуировать 2824 человека. Однако оккупанты еще раз нарушили работу гуманитарных коридоров и задержали эвакуационную колонну автобусов, которые были на пути в Бердянск
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила об этом в Telegram.
"Колонны автобусов, которые сегодня утром выехали из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, удерживаются оккупационными войсками на блокпосте в Васильевке. Впрочем, мы будем продолжать прорываться к нашим людям", - пишет Верещук.
В то же время за сутки удалось эвакуировать 2 824 человека. В частности, из Мариуполя и Бердянска в Запорожье эвакуировали 2622. Из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и Попасной удалось вывезти 202 человека.
- Известно, что 9 апреля российские войска также не пропустили автобусы для эвакуации людей из оккупированных Бердянска, Токмака и Энергодара.
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