Гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье 4 мая эвакуировали 344 человека
Мариупольским гуманитарным коридором сегодня, 4 мая, эвакуировали 344 человека: это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки
Об этом в телеграмм сообщила Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Сегодня (4 мая, - ред.) в рамках мариупольского гуманитарного коридора эвакуировали 344 человека. Это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки. Все они только что прибыли в Запорожье. Еще одна наша маленькая победа ", - написала она.
По словам Верещука, мариупольская гуманитарная операция продолжается.
- 1 мая с территории осадного россиянами металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе удалось вывезти 100 гражданских лиц.
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