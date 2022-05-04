Гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье 4 мая эвакуировали 344 человека

Об этом в телеграмм сообщила Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.



"Сегодня (4 мая, - ред.) в рамках мариупольского гуманитарного коридора эвакуировали 344 человека. Это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки. Все они только что прибыли в Запорожье. Еще одна наша маленькая победа ", - написала она.



По словам Верещука, мариупольская гуманитарная операция продолжается.

1 мая с территории осадного россиянами металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе удалось вывезти 100 гражданских лиц.