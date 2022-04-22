Гуманитарных коридоров 22 апреля не будет из-за опасности на маршрутах, - Верещук

Об этом сообщила глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.



"Из-за опасности на маршрутах сегодня, 22 апреля, гуманитарных коридоров не будет. Обращаюсь ко всем, кто ждет эвакуации: потерпите, пожалуйста, держитесь!"- написала министерша.



Утром 22 апреля пытались открыть гуманитарные коридоры из трех населенных пунктов Херсонской области. Оккупанты не прекратили огонь, поэтому коридоры не открылись.



"Также сегодня (22 апреля, - ред.) оккупнаты сделали то, что указывает на хаос и беспорядок в их так называемых вооруженных силах. Несмотря на указания своего начальства, один "полевой командир" захватил в заложники старшего гуманитарной колонны Владимира Марчука, главу Нововоронцовской ОТО, с целью обмена его на пленных военных россиян", - добавила Верещук.

Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на пятницу, 22 апреля.