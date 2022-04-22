Гуманитарных коридоров 22 апреля не будет из-за опасности на маршрутах, - Верещук
Утром 22 апреля оккупанты не прекратили обстрелов, поэтому гуманитарные коридоры для эвакуации населения не будут работать
Об этом сообщила глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Из-за опасности на маршрутах сегодня, 22 апреля, гуманитарных коридоров не будет. Обращаюсь ко всем, кто ждет эвакуации: потерпите, пожалуйста, держитесь!"- написала министерша.
Утром 22 апреля пытались открыть гуманитарные коридоры из трех населенных пунктов Херсонской области. Оккупанты не прекратили огонь, поэтому коридоры не открылись.
"Также сегодня (22 апреля, - ред.) оккупнаты сделали то, что указывает на хаос и беспорядок в их так называемых вооруженных силах. Несмотря на указания своего начальства, один "полевой командир" захватил в заложники старшего гуманитарной колонны Владимира Марчука, главу Нововоронцовской ОТО, с целью обмена его на пленных военных россиян", - добавила Верещук.
- Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на пятницу, 22 апреля.
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