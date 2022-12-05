Гуманитарные силы Украины: благотворительные фонды и волонтеры получили специальную награду за помощь украинцам во время войны

Фонды и волонтеры отметили в рамках проекта "Гуманитарная почта Украины" от Новой почты. Он с 2014 года предоставляет возможность отправлять гуманитарные грузы по всей Украине за счет компании. За более чем 8 лет сотрудничества фонды-участники проекта прислали адресатам 40 000 т помощи, а это вес 140 легендарных самолетов "Мрия".

Награду Гуманитарным силам Украины получили 30 фондов в 10 категориях: "Помощь ВСУ", "Помощь защитницам", "Гуманитарная помощь", "Помощь детям", "Помощь людям почтенного возраста", "Помощь животным", "Медицинская помощь", "Помощь в регионах", "Регулярная помощь" (фонды, регулярно сотрудничающие с "Гуманитарной почтой Украины" от 2014 года), "Мощная сила".

Награды вручали представители украинской власти, журналисты и лидеры мнений. В частности, министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, снайперша ВСУ Евгения Эмеральд, адвокат и военнослужащий Маси Найем, а также соучредители Новой почты Инна Поперешнюк и Вячеслав Климов.

"Гуманитарные силы, то есть волонтеры, а вместе с ними армия и бизнес – это три кита, на которых сегодня держится Украина. В 2014-м, когда "Гуманитарная почта Украины" только начинала работу, с нами сотрудничали около 60 организаций, а сейчас их более 600. Всего в Украине зарегистрировано более 15 000 благотворительных фондов, и Новая почта готова стать поддержкой для каждого", — говорит Инна Поперешнюк, соучредительница Новой почты.

Также Награду Гуманитарным силам Украины получили 3 волонтера, которых украинцы чаще всего упоминали на сайте проекта и предлагали отметить их деятельность во время полномасштабного российского вторжения в Украину. Это, в частности:

Елена Демина — учительница из Николаева, которая после 24 февраля устроила в своей школе волонтерский штаб, помогающий семьям переселенцев, людям почтенного возраста и бойцам ВСУ на николаевском направлении.

Алим Бодня — волонтер из Днепра, который с 2014 года помогает украинским военным и гражданскому населению гуманитарными наборами вещей для неотложных нужд и вкусностями.

Артем Марченко – основатель благотворительного фонда из Кременчуга, который помогает едой, инсулином и средствами гигиены бойцам ВСУ, семьям переселенцев и детям до 5 лет.