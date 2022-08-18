Гуманитарные штабы для переселенных жителей Луганщины будут работать во всех областях Украины, - Гайдай

Об этом 18 августа во время брифинга сообщил Сергей Гайдай.

По его словам, на территории области, которая была подконтрольна Украине после 2014 года, в настоящее время остается около 350 тыс. жителей.

"Пока возможность уехать есть – через Харьковскую область, но там только пешеходный переход, через Запорожскую область, а также Россию и страны Балтии, но это очень дорогой вариант", - сказал Гайдай.

В каждой области Украины, куда бы ни выехали жители Луганщины, будет открыт гуманитарный штаб. За эти штабы будет отвечать человек из громад Луганщины. Теперь обращаться за помощью можно по контактным номерам на страницах ОВА и в чат-боте.

"Все адреса, контактные номера телефонов есть на официальных страницах ОВА и моей личной странице. Человек может оставить свои контакты, чтобы мы с ним связались и помогли. Сейчас распределяем гуманитарную помощь. А также занимаемся ремонтом и восстановлением жилых помещений. Кроме того, планируем строительство модульных городков для переселенцев", - отметил Гайдай.

В настоящее время уже работает более 20 центров помощи луганским внутренне перемещенным лицам. На этом останавливаться не планируют.

13 августа Сергей Гайдай рассказал, что на временно оккупированной Луганщине к отопительному сезону не готов ни один город.

18 августа Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области благодаря движению сопротивления возникают проблемы с логистикой и пропадают оккупанты.

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