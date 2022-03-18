Гуманитарные коридоры для Сумщины на 18 марта: глава ОВА Живицкий сообщил маршруты и места сборов

Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



Время отправления колонн из всех городов, кроме Сум, - 9:00.



Колонны отправляются с мест перед городскими/поселковыми советами, кроме Сум и Тростянца.



Эвакуация из Тростянца в Полтавскую область происходит по маршруту: Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны. Люди будут ехать частично на автобусах и личном транспорте.



Выезд автобусов из Тростянца – от ПТУ в 9:00. Для автомобилей место сбора – стадион им.Куца.



Маршрут движения по городу на выезд в сторону Сум – ул. Кениг стадион им.Куца - ул.Скрябина - ул.Татаренко - ул.Б.Хмельницкого - ул Гришина (объездная) - ул Шевченко и дальше в сторону Сум.



Маршрут эвакуации из Сум в Полтавскую область: Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.



Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из города Лохвица в Сумскую область будут отправляться автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.



Время прибытия автобусов во все точки сбора в Сумах – с 13:00 до 14:00.



Основной выезд из Сум будет возле памятника Алеше (район школы №2).

Дополнительные точки сбора (только для беременных, женщин с детьми, престарелых, людей с инвалидностью): БК "Химик", ул. Интернационалистов, возле рынка, ТЦ "Светлана", "Бильбоу" на пр. Курском, ТЦ "Мануфактура".



Из Лебедина в Полтавскую область маршрут эвакцации таков: Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.



Из Лебедина уезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.



Из Конотопа в Полтавскую область колонны будут двигаться по маршруту Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.



Из Конотопа выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.



Из Великой Писаревки в Полтаву будут авакуироваться по маршруту Великая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава.



Из поселка Великая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.



Из Краснополья в Полтавскую область эвакуация будет происходить по маршруту Краснополье, Верхняя Сыворотка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава. Частично на автобусах и личном транспорте.



Из Тростянца автобусы будут выезжать от ПТУ в 9:00. Автомобили будут двигаться в направлении выезда в сторону Сум - ул. Кениг стадион им.Куца - ул.Скрябина - ул.Татаренко - ул.Б.Хмельницкого - ул Гришина (объездная) - ул Шевченко и дальше в сторону Сум.



"В эвакуационные автобусы садятся женщины, дети, пожилые люди, люди с инвалидностью. В первую очередь в автобусы садятся беременные женщины, женщины с детьми, люди с инвалидностью, пожилые люди. С домашними любимцами людей в эвакуационные автобусы берем! Мужчин, кроме как за рулем легковых автомобилей быть не может", - заметил Дмитрий Живицкий.

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