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Гуманитарные коридоры 29 марта: людей будут эвакуировать из Мариуполя, Мелитополя и Энергодара, - Верещук

29 мартa, 2022 вторник
10:13
война с Россией

Украина согласовала три гуманитарных коридора на 29 марта

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении.

"Планы работы гуманитарных коридоров на сегодня, 29 марта 2022 года. Согласованы три гуманитарных коридора", – сказала Верещук.

В Днецкой области людей будут пытаться эвакуировать из города Мариуполь в Запорожье на собственном автотранспорте.

"Сейчас из Запорожья отправились 34 автобуса для эвакуации мариупольцев из города Бердянск. Мы рассчитываем, что к вечеру они доберутся в город", – указала Верещук.

28 марта удалось вывезти из Бердянска 880 мариупольцев, хотя согласие на гуманитарный коридор рашисты не дали. Верещук напомнила, что по адресу ул. Мелитопольское шоссе 87б в Бердянске для мариупольцев работает бесплатная дозаправка. Также в Бердянске работают гуманитарные штабы по помощи мариупольцам (097-551-59-17,050-439-75-29). В Запорожье мариупольцы могут обращаться в гуманитарный штаб по телефонам: 095-220-41-11, 067-220-41-12, 0800-503-508.

Кроме того, Верещук анонсировала гуманитарный коридор в Запорожской области из Мелитополя в Запорожье.

"Автобусы и гуманитарная помощь уже выехали утром из Запорожья. Время их прибытия зависит от скорости прохождения блокпостов. Автобусы будут забирать людей возле отделения ГСЧС (ул. Алексеева,12).

Также колонна людей на частном транспорте должна была выехать в 10 утра 29 марта из Энергодара в Запорожье в сопровождении машины ГСЧС (формирование колонны напротив горсовета, ул. Курчатова, 14).

Кроме того, в Энергодар из Запорожья отправилась колонна с гуманитарной помощью, добавила министерша.

  • Напомним, в Энергодаре планировалась организация зеленого коридора для легковых автомобилей.
  • Из-за риска провокаций со стороны оккупантов гуманитарных коридоров 28 марта не открывали .
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Мариуполь
Мелитополь
Энергодар
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