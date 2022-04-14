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Главная война с Россией Гуманитарное перемирие в Украине пока невозможно, – генсек ООН

Гуманитарное перемирие в Украине пока невозможно, – генсек ООН

14 апреля, 2022 четверг
01:42
война с Россией

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш не верит в возможность всеобъемлющего гуманитарного перемирия между Украиной и РФ в ближайшее время

Об этом идет речь на сайте ООН.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций признал, что не удалось уговорить стороны до прекращения боевых действий. Зато он предложил России ряд гуманитарных инициатив.

"На данный момент всеобъемлющее перемирие в Украине не кажется возможным. Я призываю к нему по гуманитарным мотивам, но оно кажется невозможным", – заявил Гутерриш.

Известно, что ООН предложили России согласиться на ограниченное перемирие, которое будет заключаться в локальном прекращении огня для поставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданских.

  • Отметим, что в конце марта Антониу Гутерриш поручил рассмотреть возможность гуманитарного перемирия в Украине.

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