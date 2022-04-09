"Гуманитарная помощь есть, но она вас не спасет, когда прилетит вражеский снаряд". Руководитель Лисичанска просит население немедленно эвакуироваться

Чиновник настаивает, чтобы все гражданские лица, до сих пор находящиеся на территории города, выехали оттуда из соображений собственной безопасности. Об этом со ссылкой на видеообращение Заики сообщает Еспресо.TV.



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"Обстрелы не стихают. Обстрелы продолжаются. Наши ребята работают, есть определенные результаты, но ситуация в городе очень тяжелая. Ситуация в городе очень напряженная, поэтому я прошу вас эвакуироваться. Почему? Потому что очень тяжело уже стало в городе. Уже летят снаряды вражеские в любые места. Определять мы их не будем. Но ведь очень-очень тяжело и страшно. Поэтому я прошу вас: собирайтесь, эвакуируйтесь", - отметил глава Лисичанской ВГА.



"Гуманитарная помощь есть, но она вас не спасет, когда прилетит вражеский снаряд", - подчеркнул Александр Заика.



"Поэтому очень прошу: люди, эвакуируйтесь", - добавил руководитель Лисичанска.



При этом он поблагодарил украинских военных и патрульную полицию Лисичанска.

Напомним, по словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, чтобы легче было бить врага, граждане должны полностью уехать с Донбасса.





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