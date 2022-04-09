"Гуманитарная помощь есть, но она вас не спасет, когда прилетит вражеский снаряд". Руководитель Лисичанска просит население немедленно эвакуироваться
Глава военно-гражданской администрации города Лисичанска Луганской области Александр Заика в 16:00 в субботу, 9 апреля 2022 года, обратился к местным жителям
Чиновник настаивает, чтобы все гражданские лица, до сих пор находящиеся на территории города, выехали оттуда из соображений собственной безопасности. Об этом со ссылкой на видеообращение Заики сообщает Еспресо.TV.
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"Обстрелы не стихают. Обстрелы продолжаются. Наши ребята работают, есть определенные результаты, но ситуация в городе очень тяжелая. Ситуация в городе очень напряженная, поэтому я прошу вас эвакуироваться. Почему? Потому что очень тяжело уже стало в городе. Уже летят снаряды вражеские в любые места. Определять мы их не будем. Но ведь очень-очень тяжело и страшно. Поэтому я прошу вас: собирайтесь, эвакуируйтесь", - отметил глава Лисичанской ВГА.
"Гуманитарная помощь есть, но она вас не спасет, когда прилетит вражеский снаряд", - подчеркнул Александр Заика.
"Поэтому очень прошу: люди, эвакуируйтесь", - добавил руководитель Лисичанска.
При этом он поблагодарил украинских военных и патрульную полицию Лисичанска.
- Напомним, по словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, чтобы легче было бить врага, граждане должны полностью уехать с Донбасса.
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