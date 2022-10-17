Об этом Еспресо.TV сообщили в пресс-службе компании.

"Новая почта" и благотворительный фонд "Онуки" собирают лекарства и продукты в заводской упаковке для жителей освобожденных территорий. Купленные товары можно принести в любое отделение "Новой почты" и компания доставит помощь за свой счет тем, кто более 6 месяцев находился в оккупации.

Недавно освобожденные города и поселки находятся в критическом состоянии: без воды, пищи, электроэнергии, связи. Там не работают ни аптеки, ни магазины. Они нуждаются в лекарствах и продуктах с длительным сроком хранения, исключительно в фирменной упаковке, жестяной таре (без стекла) и заводского производства.

Дополнительную информацию о лекарствах и продуктах можно найти в списке . Одежда, обувь, товары домашнего производства не принимаются, равно как и продукты в обычных пакетах, свежие овощи, фрукты и гуманитарка в стеклянных банках.

Как отправить посылку с помощью для жителей освобожденной Херсонщины и Донетчины:

Купите в магазине любые товары из этого перечня Принесите товары в ближайшее отделение "Новой почты" – передайте продукты оператору, чтобы он их упаковал в коробку, а желательно упаковать самостоятельно дома Выберите один из освобожденных населенных пунктов Донетчины или Херсонщины, где есть наше отделение. Просмотреть список таких можно здесь https://bit.ly/3TheFpt - чтобы отправить помощь в освобожденные города и поселки Харьковской области, указывайте отделение №1 г. Харькова. Получателем укажите благотворительный фонд "Онуки" и укажите, что отправка за счет получателя.

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